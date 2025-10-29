Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto portavalori A14Femminicidio VeronaFilarmonica Rossini RussiaRyanair nuovi voli Morta folgorataAtti vandalici Bologna
Acquista il giornale
CronacaPolizia locale, festa sotto al Nettuno. Dalle nuove assunzioni alle attività: "Rafforziamo ancora di più il corpo"
29 ott 2025
FRANCESCO MORONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Polizia locale, festa sotto al Nettuno. Dalle nuove assunzioni alle attività: "Rafforziamo ancora di più il corpo"

Polizia locale, festa sotto al Nettuno. Dalle nuove assunzioni alle attività: "Rafforziamo ancora di più il corpo"

Celebrazioni anche in Cappella Farnese per il 165° anniversario dalla fondazione. Lepore: "Siete un orgoglio"

Celebrazioni anche in Cappella Farnese per il 165° anniversario dalla fondazione. Lepore: "Siete un orgoglio"

Celebrazioni anche in Cappella Farnese per il 165° anniversario dalla fondazione. Lepore: "Siete un orgoglio"

Per approfondire:

Piazza del Nettuno è davvero vestita a festa. Sotto ai piedi del Gigante, i bambini giocano in bicicletta in un percorso tra piccoli birilli e mini carreggiate fatto apposta per loro, con i vigili ad assisterli. Poco più in là, stand e gazebo raccontano le attività del corpo. È il 165° anniversario della fondazione della polizia locale e Bologna celebra gli operatori. A partire dai primi 50 nuovi assunti, schierati ieri mattina davanti a Salaborsa, a cui se ne aggiungeranno 50 il prossimo anno per "rafforzare" ancora di più l’attività delle 548 persone (245 donne e 303 uomini) già in servizio. Presenti diverse rappresentanze delle altre forze dell’ordine, oltre alle unità cinofile.

Matteo Lepore prende parola per aprire le danze e sottolinea due parole: "Gratitudine e appartenenza". "Voglio che gli agenti della Locale sentano questo senso di appartenenza – puntualizza il sindaco –, perché, con equilibrio e dedizione, fanno vivere la sicurezza nella nostra città. La gratitudine è profonda anche a seguito delle due alluvioni che la Locale ha contribuito a gestire con un impegno che è valso la Turrita d’Argento. Oggi vogliamo continuare su questa strada, rafforzando il corpo e investendo sulle persone, per costruire una polizia locale sempre più vicina ai cittadini, moderna, preparata e capace di stare al passo con i tempi".

Sulle nuove assunzioni, "116 dal 2021 a oggi", Lepore si rivolge direttamente agli operatori schierati a lato del Nettuno: "Abbiamo fatto uno sforzo importante nel bilancio del Comune, perché abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di affiancare nuove forze, motivate e determinate, all’esperienza dei vostri colleghi più esperti".

Poi la festa si sposta a Palazzo d’Accursio, nella Cappella Farnese, dove oltre a Lepore è presente Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza urbana integrata. A prendere parola è innanzitutto il comandante della Locale, Romano Mignani, che racconta l’impegno del corpo con un focus particolare sui controlli per la Città 30: "Vengono fatti costantemente e potenziati in alcune giornate. Credo che questo sforzo sia molto importante: i numeri lo certificano".

Il sindaco ricorda anche l’impegno per "rinnovare il parco mezzi, come fatto con l’acquisto di altri nuovi 30 veicoli performanti", e annuncia che "il prossimo anno, dopo alcuni decenni, tornerà la cerimonia del giuramento dei nuovi assunti". Tutto prima della consegna degli encomi a ufficiali e agenti, "che si sono contraddistinti per interventi particolarmente rilevanti".

C’è spazio pure per i numeri, che raccontano il presidio del territorio: "Sono 255 gli operatori che fanno parte delle attività territoriali – prosegue Mignani –: 140 quelli delle unità specialistiche (tra polizia commerciale, sicurezza urbana, motociclisti e infortunistica stradale, ndr), 73 addetti alle procedure amministrative, 26 all’ufficio comando e 20 alla centrale radio operativa, oltre a 16 operatori nel reparto di polizia giudiziaria e 13 all’ufficio studi e comunicazione". Per quanto riguarda i mezzi, figurano 127 autoveicoli, 51 motoveicoli e 41 fra bici e ciclomotori, in "una flotta sempre più sostenibile", con 28 ‘ ibridi’ e 14 totalmente elettrici.

Il commissario capo Simona Montanari ricorda invece le attività svolte tra settembre 2024 e agosto 2025: "Abbiamo gestito 84.450 chiamate, di cui 52.667 per interventi concreti – evidenzia la responsabile della centrale operativa –: dalla gestione dei veicoli in sosta irregolare, con ben 16.648 segnalazioni, a situazioni di pericolo sulla carreggiata, pari a 7.971 episodi".

Gli incidenti stradali ammontano a 5.552; 3.840 le segnalazioni per disturbo della quiete pubblica; 1.496 per problematiche sociali. Sulla videosorveglianza si contano 646 telecamere installate. Nel report diffuso durante la cerimonia a Palazzo d’Accursio si parla anche di 620 veicoli in stato di abbandono e 1.519 segnalazioni, tra problemi di sicurezza, vivibilità e disagio urbano, mentre i Tso e gli Aso sono stati 229. Infine i servizi di prevenzione contro spaccio e bullismo, che riguardano anche 21 scuole, mentre tra gli spazi verdi 56 parchi vengono "presidiati con assiduità".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata