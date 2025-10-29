Polizia locale, festa sotto al Nettuno. Dalle nuove assunzioni alle attività: "Rafforziamo ancora di più il corpo"

Piazza del Nettuno è davvero vestita a festa. Sotto ai piedi del Gigante, i bambini giocano in bicicletta in un percorso tra piccoli birilli e mini carreggiate fatto apposta per loro, con i vigili ad assisterli. Poco più in là, stand e gazebo raccontano le attività del corpo. È il 165° anniversario della fondazione della polizia locale e Bologna celebra gli operatori. A partire dai primi 50 nuovi assunti, schierati ieri mattina davanti a Salaborsa, a cui se ne aggiungeranno 50 il prossimo anno per "rafforzare" ancora di più l’attività delle 548 persone (245 donne e 303 uomini) già in servizio. Presenti diverse rappresentanze delle altre forze dell’ordine, oltre alle unità cinofile.

Matteo Lepore prende parola per aprire le danze e sottolinea due parole: "Gratitudine e appartenenza". "Voglio che gli agenti della Locale sentano questo senso di appartenenza – puntualizza il sindaco –, perché, con equilibrio e dedizione, fanno vivere la sicurezza nella nostra città. La gratitudine è profonda anche a seguito delle due alluvioni che la Locale ha contribuito a gestire con un impegno che è valso la Turrita d’Argento. Oggi vogliamo continuare su questa strada, rafforzando il corpo e investendo sulle persone, per costruire una polizia locale sempre più vicina ai cittadini, moderna, preparata e capace di stare al passo con i tempi".

Sulle nuove assunzioni, "116 dal 2021 a oggi", Lepore si rivolge direttamente agli operatori schierati a lato del Nettuno: "Abbiamo fatto uno sforzo importante nel bilancio del Comune, perché abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di affiancare nuove forze, motivate e determinate, all’esperienza dei vostri colleghi più esperti".

Poi la festa si sposta a Palazzo d’Accursio, nella Cappella Farnese, dove oltre a Lepore è presente Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza urbana integrata. A prendere parola è innanzitutto il comandante della Locale, Romano Mignani, che racconta l’impegno del corpo con un focus particolare sui controlli per la Città 30: "Vengono fatti costantemente e potenziati in alcune giornate. Credo che questo sforzo sia molto importante: i numeri lo certificano".

Il sindaco ricorda anche l’impegno per "rinnovare il parco mezzi, come fatto con l’acquisto di altri nuovi 30 veicoli performanti", e annuncia che "il prossimo anno, dopo alcuni decenni, tornerà la cerimonia del giuramento dei nuovi assunti". Tutto prima della consegna degli encomi a ufficiali e agenti, "che si sono contraddistinti per interventi particolarmente rilevanti".

C’è spazio pure per i numeri, che raccontano il presidio del territorio: "Sono 255 gli operatori che fanno parte delle attività territoriali – prosegue Mignani –: 140 quelli delle unità specialistiche (tra polizia commerciale, sicurezza urbana, motociclisti e infortunistica stradale, ndr), 73 addetti alle procedure amministrative, 26 all’ufficio comando e 20 alla centrale radio operativa, oltre a 16 operatori nel reparto di polizia giudiziaria e 13 all’ufficio studi e comunicazione". Per quanto riguarda i mezzi, figurano 127 autoveicoli, 51 motoveicoli e 41 fra bici e ciclomotori, in "una flotta sempre più sostenibile", con 28 ‘ ibridi’ e 14 totalmente elettrici.

Il commissario capo Simona Montanari ricorda invece le attività svolte tra settembre 2024 e agosto 2025: "Abbiamo gestito 84.450 chiamate, di cui 52.667 per interventi concreti – evidenzia la responsabile della centrale operativa –: dalla gestione dei veicoli in sosta irregolare, con ben 16.648 segnalazioni, a situazioni di pericolo sulla carreggiata, pari a 7.971 episodi".

Gli incidenti stradali ammontano a 5.552; 3.840 le segnalazioni per disturbo della quiete pubblica; 1.496 per problematiche sociali. Sulla videosorveglianza si contano 646 telecamere installate. Nel report diffuso durante la cerimonia a Palazzo d’Accursio si parla anche di 620 veicoli in stato di abbandono e 1.519 segnalazioni, tra problemi di sicurezza, vivibilità e disagio urbano, mentre i Tso e gli Aso sono stati 229. Infine i servizi di prevenzione contro spaccio e bullismo, che riguardano anche 21 scuole, mentre tra gli spazi verdi 56 parchi vengono "presidiati con assiduità".