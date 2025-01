Polizia locale, il Csa contro lo ’strappo’ di Vogli

Dopo l’uscita del Comune di Malalbergo dalla convezione, con Baricella e Minerbio, per il Comando di Polizia Unificato, e la conseguente nascita, nella stessa Malalbergo, di un Comando a sè stante, è scoppiata la polemica. A parlarne, il sindacato di Polizia Locale Csa - Regioni Autonomie Locali di Bologna, che vuole chiarezza: "L’uscita di Malalbergo dalla convenzione della Polizia Locale, convenzione in essere dal 2017 con i Comuni di Baricella e Minerbio, potrebbe danneggiare gli operatori e i cittadini".

Il Csa si dice "sorpreso" dalle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Malalbergo, Massimiliano Vogli, in cui vuole "riavere un suo comando, che di fatto non ha mai perso, in funzione del ruolo di capo convenzione. Inoltre, parla della presenza, mai mancata, del personale della Locale negli uffici di palazzo Marescalchi". Eppure, aggiunge il sindacato, "la scelta di non rinnovare la convenzione, scaduta il 31 dicembre, è stata manifestata, a mezzo dei quotidiani locali, subito dopo le elezioni, ma di fatto non è stata accompagnata né da un progettazione né da un analisi costi-benefici".

Ecco, invece, le criticità: "Il servizio di Locale di Malalbergo rimane con 4 operatori a tempo pieno, uno a 24 ore e uno responsabile, che opereranno senza il supporto tecnico e operativo dell’altro personale del corpo unico che conta 11 operatori. Questo comporta che non saranno più garantiti i medesimi servizi che si svolgevano prima durante tutti i giorni della settimana, in due/tre turni – sostiene il Csa –. In secondo luogo, i servizi sul territorio di Malalbergo, di conseguenza, diminuiranno, non riuscendo a garantire la copertura dei rilievi di sinistro stradale né altri servizi di pronto intervento". Inoltre, la sede individuata per il servizio non sarebbe "adeguata agli standard per un corpo moderno".

Infine, gli altri due Comuni, che beneficiavano di una organizzazione fondata su personale specializzato e potevano usufruire del pieno organico del Comando Unico (15 operatori), "come del resto l’amministrazione di Malalbergo, dovranno riorganizzarsi aumentando i carichi di lavoro sul personale restante. Il personale che opera nel Comune di Malalbergo dovrà riappropriarsi di competenze vaste, perderà specializzazione e qualificazione. Sollecitiamo, come Csa, il sindaco Vogli a convocare un incontro con le Organizzazioni Sindacali".

Zoe Pederzini