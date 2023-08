Polizia locale in azione Sanzioni e patenti ritirate

Brillante operazione antidroga della polizia locale di San Giovanni in Persiceto. Si tratta di una operazione ancora in corso ma che al momento ha portato all’arresto di uno spacciatore, di due denunce in stato di libertà ed al sequestro complessivo di 200 grammi di stupefacente (hashish, marijuana e cocaina) e di circa 20.000 euro ritenuti frutto di spaccio.

Per quanto riguarda le altre attività, la polizia locale ha intensificato il controllo del territorio aumentando il numero delle pattuglie in strada. Sono stati istituiti servizi straordinari anche serali con l’ausilio di delle polizie locali limitrofe.

"Molto utile – dice Luca Nasci, comandante della polizia locale di Persiceto - si è rivelata la collaborazione con i colleghi dell’Unione Reno Lavino Samoggia e dell’Unione Reno Galliera. Con pattuglie in divisa ed altre in abiti civili, con l’ausilio di unità cinofila, ci si è potuti concentrare al meglio sulle numerose criticità e segnalazioni giunte al nostro comando da parte di cittadini". Per quanto riguarda le attività di polizia stradale, sono stati accertati 68 eccessi di velocità. Ad un automobilista, sulla Sp 255, è stata contestata una velocità massima di 163 chilometri orari con sanzione di 845 euro e patente ritirata. Grazie al sistema Targa System , sono stati sequestrati 3 veicoli senza assicurazione. Complessivamente la polizia locale in questi 10 giorni ha accertato 118 violazioni al codice della strada, ritirato 7 patenti, contestato 2 guida in stato di ebbrezza e sequestrato 6 veicoli.

"Relativamente ai servizi di polizia commerciale – continua Nasci - e tutela del consumatore sono stati controllati 3 pubblici servizi e comminate sanzioni per poco meno di circa 6.000 euro. In costante aumento i servizi di polizia urbana. Accertati, identificati e censurati una decina di persone responsabili di abbandoni incontrollati di rifiuti grazie anche all’ausilio del sistema di videosorveglianza acquistato da Geovest e da noi utilizzato.

Pier Luigi Trombetta