Polizia locale, la Sovrintendente Baldi va in pensione

Spazio a nuovi orizzonti per Daniela Baldi, la sovraintendente della Polizia Locale di Granarolo, che è andata in pensione. Daniela ha trascorso 25 anni nella Locale di Granarolo. "In questi anni ho avuto un ottimo rapporto con tutti i colleghi e con le amministrazioni che si sono succedete, con gli uffici del Comune, e con Terre di Pianura per il cui corpo abbiamo lavorato - ha raccontato -. Io mi sono occupata dei rapporti con il commercio, perciò ricordo con grande piacere tutte le associazioni del territorio, con cui abbiamo collaborato per lo svolgimento al meglio delle manifestazioni. Ora mi occuperò della Pubblica Assistenza di Castenaso, di cui sono presidente, ma sarò sempre a disposizione di Granarolo, un Comune che ho sentito come casa mia per tanti anni. Così il sindaco Alessandro Ricci che ci tiene a ringraziare sia la Baldi che l’agente Valeria Marchetti, andata in pensione tempo fa dopo 27 anni a Granarolo: "Daniela e Valeria sono le due storiche agenti della Locale del nostro Comune. Sono state un punto di riferimento al servizio della comunità per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio. A entrambe auguriamo il meglio per questa nuova parte della loro vita. Sappiamo di poter contare ancora sulla loro esperienza se mai avremo bisogno e sappiamo di poter contare sul loro impegno nel volontariato per le nostre comunità".