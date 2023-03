Polizia locale, l’ispettrice Michela Fusella al comando del presidio di Medicina

Una donna al comando a Medicina, che ha accolto la nuova responsabile della Polizia locale. Il sindaco Matteo Montanari e l’assessore alla Sicurezza Marco Brini hanno incontrato la nuova responsabile di Presidio della Polizia locale di Medicina, Michela Fusella, che ha iniziato il coordinamento già nel mese di febbraio. Prosegue, dunque, la riorganizzazione del Corpo Unico della Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese, che vede la nomina per Medicina di un’Ispettrice responsabile di Presidio e di un nuovo agente. Michela Fusella ha iniziato il suo percorso lavorativo ad aprile 2003 nel Comune di Castel San Pietro Terme e successivamente dal 2008 presso il Comune di Imola. La sua vasta esperienza e conoscenza del territorio garantiscono un servizio e un’operatività di maggior tutela per la comunità.

Esprimono soddisfazione il primo cittadino Montanari e l’assessore Brini: "Ci eravamo dati gli obiettivi di assumere un ispettore che coordinasse il Presidio di Medicina e di implementarne l’organico. Con l’arrivo dell’Ispettrice e di un altro agente abbiamo raggiunto il primo obiettivo incrementando di due unità il numero di operativi sul territorio. La figura dell’Ispettrice Fusella, con la quale si è già creato un ottimo rapporto di collaborazione, sarà fondamentale per mettere in rete le esigenze del territorio con le scelte dell’amministrazione ed il Comando del Corpo di Polizia locale circondariale. Con l’aumento del personale riusciremo a garantire più servizi e un maggior presidio del territorio". La stessa Fusella si dice felice della fiducia ricevuta: "Sono orgogliosa dell’incarico che mi è stato assegnato e ringrazio il Comandante Daniele Brighi per la fiducia accordatami. Grazie ai tanti anni di esperienza maturati nella Polizia locale, ritengo di poter raccogliere questa importante sfida che affronterò con passione ed entusiasmo, impegno e umiltà. Mi impegnerò con la determinazione di chi vuole agire nell’interesse esclusivo dell’amministrazione e dei cittadini e mi auguro di aumentare la sinergia coi Carabinieri e con le associazioni locali, al fine di potenziare la presenza sul territorio ed accrescerne la sicurezza e la legalità".

Zoe Pederzini