Polizia locale. Maxi-controlli del weekend

Un mese di controlli nel fine settimana, con una media di circa venti verbali elevati a week end. La Polizia Municipale di Castel San Pietro ha ripreso l’attività notturna di controllo, che proseguirà anche nelle settimane prossime prevalentemente nelle giornate di venerdì e sabato, talvolta anche la domenica sera. "Crediamo sia importante effettuare questi controlli anche e soprattutto come forma di prevenzione – spiega il comandante Leonardo Marocchi (nella foto) –. Far sapere anche attraverso il passaparola che nel territorio di Castel San Pietro c’è controllo è molto più importante che fare la conta delle multe". Nelle ultime settimane di controlli nel week end, tutti eseguiti tra le 21 e le 3 o tra le 22 e le 4, diverse sono state anche le sanzioni per due infrazioni a dir poco datate, ma evidentemente sempre attuali, il mancato uso della cintura di sicurezza e l’uso di cellulari alla guida.