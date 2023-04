Polizia locale, nuova sede "Ci sarà più sicurezza"

È stata inaugurata la nuova sede della polizia locale di Sant’Agata. Gli uffici sono stati trasferiti da via Buoncompagni nei locali dell’ex sala Nilla Pizzi, in via 2 Agosto 1980. Al taglio del nastro il sindaco Giuseppe Vicinelli, i carabinieri della locale stazione, funzionari della polizia di Stato del commissariato di Persiceto e tanti cittadini. "La nuova sede della polizia locale – ha detto il primo cittadino – è un traguardo importante. L’intenzione è dotare il servizio di spazi adeguati, con la strumentazione necessaria. Inoltre, l’idea della sede della polizia locale in pieno centro storico, credo sia anche un modo per avvicinarla ulteriormente ai nostri cittadini". La sede comprende una sala d’attesa, il front office, postazioni lavoro, il locale riservato al responsabile del servizio e una sala riunioni oltre al locale armeria e l’area spogliatoio. Negli uffici è presente il servizio notificazioni nella figura del messo comunale. Dopo il classico taglio del nastro Vicinelli ha ringraziato il personale della polizia locale, i sovrintendenti Davide Cremonini e Stefania Fabbri, per i tanti anni di servizio e ha consegnato loro una pergamena ricordo.

"Questo trasferimento – ha continuato il sindaco – consegna spazi più funzionali agli agenti e maggiormente accoglienti per gli utenti. Allo stesso tempo è stato riqualificato un immobile del centro storico assicurando maggiore visibilità alla polizia locale con una aumentata percezione di sicurezza da parte dei cittadini". Per quanto riguarda la sicurezza, Vicinelli ha ricordato l’implementazione del sistema di videosorveglianza e la maggiore presenza di telecamere attive dell’Unione Terre d’Acqua. In dotazione anche un nuovo veicolo fuoristrada con i più moderni strumenti per il controllo delle violazioni e la verifica in tempo reale dei mezzi. "Stiamo valutando – ha aggiunto il sindaco - nuovi investimenti come l’acquisto di dispositivi per la rilevazione della velocità".

Pier Luigi Trombetta