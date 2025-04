Polizia locale a Bologna, in arrivo 100 nuove assunzioni: da quando il bando

Bologna, 3 aprile 2025 - Sono in arrivo cento nuove assunzioni in un anno per potenziare il corpo della Polizia locale.

Domani sarà pubblicato on line un bando per 50 assunzioni di istruttori o istruttrici con contratti di formazione e lavoro della durata di un anno; la stessa graduatoria, poi, permetterà di assumere le successive 50 persone entro un anno, a inizio 2026.

Città 30, il Comune: “Più controlli”

Un concorso corposo del Comune - l'ultimo risale al 2014 e aveva previsto l'ingresso di 100 persone in quasi 4 anni -, aperto a giovani donne e uomini under 32 e diplomati. "Un impegno inedito dell'amministrazione - inizia l'assessora alla Sicurezza urbana Matilde Madrid -. I nuovi assunti dovranno seguire una formazione di 160 ore obbligatoria, al termine della quale questi contratti verranno convertiti in tempi indeterminati". Al centro, la qualità dei profili ricercati, cioè under 32: "Questo ci aiuterà a ringiovanire il corpo, che ha grande esperienza al suo interno - continua Madrid -, che potranno trasmettere ai più giovani la loro esperienza".

Un’auto della polizia municipale a Bologna (foto Schicchi)

Il nuovo personale sarà "operativo quanto prima" e verrà impiegato dove "ci sarà più bisogno" sul territorio. Dunque, "ci saranno più pattuglie sulle strade - precisa l'assessora -, anche sui controlli stradali", anche nell'ambito di Città 30.

Le risorse, infatti, "verranno impiegate sul territorio, sia nei reparti operativi sia in quelli territoriali - annuncia il comandante Romano Mignani -, partecipando alla parte più a contatto con la città, la polizia di prossimità, e alle attività più operative". L'immissione di nuovi agenti vuol dire "ringiovanire il corpo e aumentare persone giovani e competenti per lavorare sul territorio. Un'iniezione di fiducia ed efficienza".

Gli investimenti

Il piano di nuovi ingressi fa parte di un percorso di potenziamento del corpo di Polizia locale avviate nel 2022: in questi anni sono stati investiti 1,5 milioni di euro in diverse aree e funzionalità. Come l'acquisto di nuovi veicoli e investimenti per dispositivi di protezione per gli agenti; il rinnovamenti dei locali di via Ferrari del Reparto Sicurezza con fotosegnalamento, aggiornamento e manutenzione del CRO, patti di collaborazione con gli ausiliari di prossimità e l'investimento sull'Alert System.

L'impegno si estende nell'ambito della formazione, dalle tecniche operative alla comunicazione, con focus anche sulla violenza di genere e sulla gestione dello stress. L'attenzione si focalizza anche su un progetto di benessere psicologico per gli operatori della polizia locale, che verrà approvato martedì prossimo.

L'anniversario

In occasione del 165esimo anniversario dalla sua fondazione, l’amministrazione organizzerà nuovamente la Festa del corpo della Polizia locale, da ottobre 2025.