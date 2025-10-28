Polizia locale: 100 nuovi agenti in più a Bologna

Bologna, 28 ottobre 2025 – "Da oggi la Polizia locale di Bologna conta, grazie a un piano straordinario di assunzioni, su 100 nuovi agenti. Abbiamo deciso di assumerli per ringiovanire il corpo ed essere più presenti, con un nucleo in centro storico, un nucleo rafforzato in Bolognina, più agenti sulle strade a controllare la sicurezza stradale. In generale, più lavoro per dare sicurezza ai nostri cittadini".

L’annuncio è del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, durante il suo saluto dal palco in mattinata alla festa del corpo di Polizia locale che ha celebrato il 165esimo anniversario della fondazione. Da allora, quando si partì con una trentina di 'guardie municipali', si è arrivati oggi a 548 persone, di cui 245 uomini e 303 uomini, in servizio.

Il rafforzamento della polizia locale a Bologna nelle parole del sindaco

Parlando in piazza del Nettuno, il sindaco insiste sul rinnovamento e rafforzamento del corpo: "Dei 100 nuovi assunti, i primi 50 sono già qui con noi e in servizio da un mese. Dategli il benvenuto", sorride Lepore, chiedendo e ottenendo un applauso del pubblico presente ai nuovi assunti. Gli altri 50 neoassunti, invece, arriveranno del prossimo anno.

"Abbiamo fatto uno sforzo importante nel bilancio del Comune – continua il primo cittadino in piazza, rivolto ai vigili schierati, in presenza delle altre istituzioni e di tutte le autorità della città – perché abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di affiancare nuove forze, motivate e determinate, all'esperienza dei vostri colleghi più esperti".

Gli investimenti su formazione e mezzi

E, annuncia Lepore, "continueremo nel nostro impegno, investendo al massimo su formazione e dotazione di mezzi operativi, sugli strumenti che possono consentirvi di lavorare al meglio per la nostra città. Proseguiremo con il rinnovo del parco mezzi, come abbiamo fatto negli ultimi tre anni con l'acquisto di altri nuovi 30 mezzi performanti. E continueremo con le necessarie innovazioni organizzative e gestionali, per rendere sempre più il corpo della Polizia Locale di Bologna un corpo a cui si è orgogliosi di appartenere".

Per il sindaco, è un investimento non solo su numeri e strumenti, ma "sulla fiducia, una parola molto importante. Una città vive bene quando sente di potersi fidare delle proprie istituzioni, in particolare di chi ogni giorno ne tutela sicurezza, convivenza e vivibilità".

A rimarcare sull'importanza del rinnovamento del corpo, Lepore annuncia che tra un anno esatto, per le celebrazioni del 166esimo, "dopo alcuni decenni" tornerà la cerimonia del giuramento dei nuovi assunti, "un momento unico in cui onorare il proprio impegno per la Repubblica, la Costituzione e le leggi dello Stato".