Polizia locale, sede unica

Potenziato il servizio della municipale: è stata inaugurata a Baricella in via Roma la sede unica del Servizio associato di Polizia Locale. Resta attivo il presidio di Polizia locale di Minerbio negli stessi giorni e orari di apertura. Lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12 per le attività di informazioni e pagamento delle sanzioni, ricevimento segnalazioni, richieste occupazione di suolo pubblico, installazioni insegne pubblicitarie, pratiche di rilascio contrassegno invalidi, attestati stranieri, servizio notificazioni, iscrizione anagrafe canina. Nella sede unica il personale è presente dalle 7,15 alle 19 per sporgere denunce e querele, richieste relative ai sinistri stradali, ricorsi e istanze di riesame, ritiro documenti a seguito della scadenza del termine di sospensione. Si consiglia di prendere appuntamento telefonando al numero 051-6622408.