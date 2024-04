Polizia, nominati cinque nuovi dirigenti

Il Questore Antonio Sbordone ha presentato oggi alcuni nuovi dirigenti e incarichi al vertice della polizia bolognese. Michele Canfora, in arrivo da Roma dopo7 anni di esperienza presso il reparto Prevenzione Crimine di Bologna, il reparto mobile di Padova e Senigallia, ora è il nuovo capo del Reparto Mobile, mentre Eleonora Arcioni lascia l’ufficio di gabinetto della questura cittadina per andare a guidare l’Upg, meglio noto come l’ufficio delle ‘volantì del 113’. A capo del Compartimento Polstrada Emilia-Romagna arriva Simonetta Lo Brutto, che torna in città dopo esperienze tra Pavia, Como e Milano. A dirigere la Divisione Anticrimine, che si occupa di violenza di genere e di minori, sarà Francesco Costantini che, dal reparto mobile di Bologna era passato a dirigere l’Ufficio personale presso la questura di Chieti dove successivamente assunse l’incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione. Prima di arrivare in città è stato il dirigente della Squadra mobile e dell’Ufficio divisione anticrimine presso la questura di Fermo. Carmelo Contissa, dal 2018 a Bologna come funzionario dell’upg e poi vice dirigente del commissariato Due Torri - San Francesco e, dal 2020 già vicecapo della squadra Mobile, ora è il nuovo dirigente del commissariato Santa Viola.