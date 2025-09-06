Polizia stradale, cambio al vertice. Romagnoli è il nuovo comandante

Cambio al vertice della polizia stradale del distaccamento di Altedo di Malalbergo. Paolo Piccinin, in pensione dal primo settembre, ha lasciato il posto a Pier Paolo Romagnoli. Piccinin era stato trasferito ad Altedo nel novembre 2014 ed era alla polizia stradale dal gennaio 1997. Entrato in polizia nel 1986 è stato posto in quiescenza dopo 39 anni di servizio. Ha fatto anche esperienze alla questura di Bologna, alla polfer di Bologna e al reparto Mobile di Bologna e di Genova e, nel 1987, ha svolto due mesi di servizio a Palermo nell’ambito del maxi processo alla mafia. Piccinin era abilitato a condurre la Lamborghini della Polstrada, dal 2005, e con quella ha svolto innumerevoli servizi di rappresentanza e di trasporto organi.

Romagnoli è in servizio nella polizia dal 1991, dopo aver svolto servizio di leva ha prestato servizio presso il VII reparto Mobile di Bologna per poi essere assegnato alla polizia stradale di Bologna dal 1993. Dopo un periodo svolto in ambito Stradale è stato assegnato alla squadra di polizia giudiziaria dell’Emilia Romagna dove ha svolto importanti indagini in ambito nazionale fino al 2022. Da quella data ha comandato la polizia stradale di Riccione e il comando della polizia stradale di Modena Nord. Dal primo settembre è comandante della polizia stradale di Altedo.

Così il nuovo ispettore: "Ringrazio i vertici della polizia stradale di Bologna per avermi affidato l’incarico di comando della sottosezione polizia stradale di Altedo. Sono sicuro di poter proseguire l’attività svolta dal mio predecessore Paolo Piccinin, che ringrazio per quanto svolto in questi anni di comando con la massima serietà e impegno. Ho molto apprezzato le parole di saluto del sindaco Massimiliano Vogli e del comandante della polizia locale Michele Scandellari con i quali sono sicuro che in totale sinergia si potranno ottenere importanti risultati per la collettività locale. La polizia stradale, che principalmente si impegna sulla rete autostradale da Bologna a Rovigo, concorrerà comunque alle esigenze locali che verranno evidenziate dall’amministrazione".

Zoe Pederzini