Poliziotte anti-spaccio "Fatto solo il nostro lavoro"

"Non è un’eccezionalità un arresto ‘al femminile’. Ci sono molte donne in polizia, addestrate e preparate tanto quanto i colleghi". Parole del commissario capo delle Volanti Letizia Guadagnino che, assieme a tre colleghe, ha arrestato uno spacciatore nigeriano notissimo nella zona di piazza XX Settembre. L’arresto è avvenuto nell’ambito dei controlli straordinari che hanno portato, in un solo pomeriggio, al controllo di 143 persone (68 gli stranieri e 32 i soggetti già noti alle forze dell’ordine). Ed è partito dal fiuto del cane Barack, condotto dall’assistente dell’unità cinofila Paola Piffer. La poliziotta, assieme a due colleghe delle Volanti, l’agente Debora Maturo e l’assistente Marianna Sclafani, è stata anche aggredita dal ventiduenne, nel tentativo di sottrarsi al controllo: le operatrici hanno riportato tutte tre giorni di prognosi, così come il vigilante di Galleria 2 Agosto, intervenuto per aiutarle. "Siamo soddisfatte, perché siamo riuscite ad arrestare un soggetto pericoloso, più volte già fermato per reati in questa zona, su cui riponiamo particolare attenzione", ha detto il commissario Guadagnino. Sempre grazie a Barack, un altro ventiduenne, che aveva con sé 1.400 euro, 6 grammi di hashish e due cellulari è stato individuato e denunciato per ricettazione. Alle agenti arriva il plauso di Fratelli d’Italia: "Grazie alle agenti della polizia che, nonostante l’aggressione subìta, sono riuscite a completare l’arresto del violento spacciatore. La loro forza e determinazione ha contribuito a rendere un po’ meno insicura una parte della città che a molti cittadini e turisti appare ormai come una zona franca dello spaccio", le parole della consigliera comunale Manuela Zuntini.