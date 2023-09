Poliziotti aggrediti a calci, pugni e morsi da una donna a Bologna. L’allarme del Siulp

Bologna, 18 settembre 2023 – Una furia: calci, pugni e morsi contro gli agenti di polizia. Protagonista una donna che ha aggredito gli operatori del Commissariato Bolognina Pontevecchio mentre cercavano di sedare una lite.

“E’ accaduto a meno di un giorno di distanza in cui avevamo denunciato la violenta testata ricevuta dal collega in stazione – commenta il segretario provinciale Siulp (sindacato di polizia), Amedeo Landino, che denuncia – un’inaudita brutalità contro i colleghi, senza temere alcuna conseguenza, forte di una impunità dilagante che da anni assicura la totale percezione che in questo paese aggredire donne e uomini in divisa sia consentito senza conseguenza alcuna”.

"Emergenza aggressioni”

“Nel fare ciò – prosegue Landino -, ci chiediamo con sincero stupore cosa stiamo aspettando per mettere un freno a questa deriva implacabile? Quando si vorrà gestire questa emergenza? Siamo stanchi di dire le stesse cose, di affermare che non se ne può più, di lanciare allarmi sul fenomeno aggressioni, ci sentiamo soli ed abbandonati, sentiamo un senso di indifferenza sulla nostra incolumità sul nostro lavoro, sulle nostre vite. Non siamo solo noi preoccupati, lo sono le nostre famiglie, i nostri amici, i nostri genitori, i nostri figli. I colleghi ci segnalano questi episodi in continuazione, molti ormai rinunciano anche a farsi refertare o a ricorrere a cure mediche”.

"Legge ad hoc contro le aggressioni”

Il sindacato a questo punto chiede una legge ad hoc sul fenomeno delle aggressioni in favore delle professioni di aiuto; “senza un intervento convinto del legislatore che ponga freno a questa deriva; senza la certezza e l'immediatezza della sanzione, staremo minando la credibilità e l'autorevolezza delle funzioni maggiormente strategiche dello Stato, a partire dalla Sanità, l'insegnamento, i Trasporti ed a finire con la Sicurezza dei cittadini”.