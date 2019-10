Bologna, 7 ottobre 2019 - Attimi di caos l’altra notte in via del Pratello, all’altezza di piazza San Francesco. Mentre erano impegnati in un controllo del territorio, attorno alle 23 di sabato sera, agli agenti del commissariato Due Torri - San Francesco sono arrivate alcune segnalazioni riguardo a un soggetto sospetto. E i poliziotti non ci hanno messo molto a identificare l’uomo in questione, un algerino di 56 anni, che hanno sorpreso proprio mentre era intento a cercare di nascondere una bustina dal contenuto misterioso sotto al sellino di una bicicletta.

Gli agenti si sono quindi avvicinati e il 56enne, per tutta risposta, ha iniziato a inveire contro di loro e poi ad aggredirli con calci e spintoni, provocando a uno di loro una distorsione alla spalla giudicata poi guaribile in dieci giorni.

L’algerino – che è irregolare sul territorio è ha precedenti in materia di stupefacenti – è stato quindi bloccato e perquisito: addosso aveva tre involucri termosaldati contenenti in tutto due grammi di cocaina, 300 euro in contanti e una piccola cannuccia nera da cocktail sporca di polvere bianca, presumibilmente da lui stesso utilizzato poco prima per assumere della sostanza. L’uomo è stato quindi arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.