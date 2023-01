Bologna, poliziotto eroe salva bimbo dal soffocamento

Il bimbo è stato salvato da un giovane agente di polizia (foto archivio)

Bologna, 5 gennaio 2023 – "Se non avesse agito così, il bambino sarebbe morto”, hanno detto i sanitari: il piccolo, che rischiava di soffocare, è stato salvato da un poliziotto eroe. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 16,30 all'ufficio immigrazione in via Bovi Campeggi.

L’agente di polizia (23 anni) è riuscito a sbloccare le vie respiratorie di un bambino di 2 anni che stava soffocando, salvandogli la vita. Il bimbo si trovava lì insieme ai genitori.

La madre si è accorta fortunatamente che suo figlio, che si trovava nel passeggino, sembrava incosciente e ha chiesto aiuto. Il poliziotto è così intervenuto, inizialmente prendendo il piccolo in braccio e mettendolo a testa in giù per sbloccare un'eventuale ostruzione delle vie respiratorie, ma invano.

È così partita la chiamata al 118 che ha fornito le istruzioni per praticare al bimbo la manovra di Heimlich, ma nemmeno quella ha funzionato. A quel punto le condizioni del bambino stavano peggiorando e allora il giovane agente ha tirato fuori con l'indice la lingua dalla bocca del piccolo, che finalmente ha rigurgitato ed è tornato a respirare.