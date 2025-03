Polizze anti-catastrofe. Legacoop incalza:: "Un rinvio di sei mesi"

"Il problema va affrontato, ma ci sembra che oggi, per come si sta costruendo questo mercato potenziale dell’assicurazione catastrofale, tutti i costi rischiano così di ricadere sulle imprese, soprattutto quelle più esposte ai rischi. Pensiamo anche alle piccole aziende, che spesso non sono nelle condizioni di gestire polizze assicurative molto rilevanti". Con queste parole Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, a margine dell’assemblea dei delegati, è tornato sul termine – fissato al 31 marzo – che prevede l’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro eventi catastrofali.

Legacoop, infatti, sottolinea la necessità di "un confronto più strutturato tra le parti sociali, il governo, il mondo assicurativo – ribadisce Gamberini – e per questo abbiamo chiesto un rinvio dei termini dell’obbligo di sei mesi, per consentire di trovare le condizioni per un accordo con le compagnie assicurative e, al tempo stesso, per capire dal governo quali politiche di incentivazione o fondi di garanzia si possono costruire per garantire un accesso più semplice per le imprese". Ma tanti, e diversi, sono i temi che si sono intrecciati ieri nel corso dell’assemblea di Legacoop Bologna, come la presentazione del ricco programma per celebrare gli ottant’anni dell’associazione che vedrà – tra i tanti eventi – anche un ciclo di incontri interdisciplinari con numerosi ospiti, tra cui il cardinale Zuppi, il neurobiologo Stefano Mancuso, il filosofo Telmo Pievani e i fisici internazionali Luisa Cifarelli e Sergio Bertolucci. L’evento di celebrazione ufficiale è in programma il 16 ottobre: insieme al presidente di Unipol, Carlo Cimbri, sono previsti gli interventi di ospiti internazionali.

"Vogliamo portare la riflessione sul cooperare nel territorio, ma vogliamo portarla anche fuori di noi – spiega Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna – ospitando interventi che ci raccontino l’efficacia del cooperare nei sistemi diversi dall’impresa e la sua efficacia evolutiva, innovativa, politica". Ma non solo. "Il prossimo 25 aprile – ricorda Ghedini – ricorreranno gli 80 anni dalla Liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista e dalla brutale occupazione nazista e, insieme ad essa, la fine della guerra: da quelle ceneri e lutti sorgeva l’Europa moderna. In quest’Europa sono cresciute quattro generazioni di cittadini, condividendo una condizione sostanzialmente diversa da quella delle generazioni precedenti: l’affermarsi della democrazia, delle libertà economiche e civili, della mobilità, di un nuovo concetto di cittadinanza plurale. Alla costruzione di questa Europa, noi rappresentanti di un movimento globale, basato su partecipazione, mutuo aiuto e solidarietà, non vogliamo e non possiamo rinunciare. Per questo manifesteremo sotto le bandiere blu a 12 stelle, per questo oggi rileggiamo il Manifesto di Ventotene (inserito tra i materiali digitali distribuiti ieri; ndr), non contro ma per. Per impegnarci di più per la cooperazione, la giustizia e la pace".

Infine, l’assemblea è stata occasione anche per approfondire numeri e prospettive: un’analisi di Prometeia sugli andamenti di un campione di 140 cooperative associate a Legacoop Bologna ha evidenziato come l’incremento del valore della produzione sia stato superiore rispetto a quella del Pil nazionale. Mentre l’analisi congiunturale del Centro Studi di Legacoop nazionale sulle coop bolognesi ha messo in evidenza, invece, come il 46% delle associate abbia chiuso il 2024 con una crescita del valore della produzione: preoccupano però le prospettive sul 2025, dove tra i principali problemi risultano la mancanza di manodopera e la crescita del costo delle materie prime.