Polizze false a 70 euro: denunciati

Vendevano polizze assicurative false per il valore di circa 70 euro. Due cittadini italiani, rispettivamente un trentanovenne e un settantacinquenne, sono stati denunciati per truffa in concorso. Nello specifico, i due avevano pubblicato l’annuncio online di una polizza assicurativa per la macchina a buonissimo prezzo. Il compratore, dopo aver versato i soldi, si è accorto della truffa segnalando tutto ai carabinieri.

Sono stati proprio i militari dell’Arma che, attraverso la carta ricaricabile su cui era stato effettuato il pagamento e il cellulare con cui era stati scambiati i contatti, sono risaliti ai due truffatori, successivamente denunciati.