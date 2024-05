PolMasi, la ‘Cattiva Educazione’ vince il premio della coreografia

Primo premio, l’altro giorno nel palazzetto di villa Romiti a Forlì per la squadra Over 14 della Polisportiva Masi ControCorrente alla trentacinquesima edizione della rassegna nazionale di coreografia Uisp.

Il gruppo tutto al femminile della società sportiva di Casalecchio si è aggiudicata il premio per la migliore coreografia con l’esibizione intitolata: La Cattiva Educazione.

Attraverso l’espressione ed il movimento le danzatrici hanno voluto trasferire a tutti la consapevolezza e l’importanza della educazione: per ricordare, per non dimenticare, per non girarsi dall’altra parte, per rimanere unite e uniti, perché non ci sia mai più una ‘cattiva educazione’ che porti a femminicidi e maltrattamenti. Sempre per la categoria Over 14 Il gruppo PolMasi Donne in Blu si è aggiudicata l’oscar per l’eleganza con la coreografia ‘4 carte da giocare’. Un’esperienza, quella dei gruppi ControCorrente e Donne in blu composti da donne adulte, che attraverso il proprio lavoro di ricerca del movimento del corpo, la sua espressione, la sincronia, l’eleganza e l’emozione esibendosi esprimono fortissimi messaggi per contrastare gli stereotipi attorno ai corpi femminili ed in generale ai corpi adulti. Prossimo appuntamento della disciplina a Casalecchio sarà il 26 maggio nel palazzetto Cabral dove la PolMasi ha organizzato un’analoga manifestazione giunta alla terza edizione per sostenere la sperimentazione coreografica e il movimento espressivo femminile.

Annunciata la partecipazione di altre dieci gruppi di donne appartenenti ad associazioni sportive provenienti da da tutto il nord Italia.

La società di casa sarà sul parquet con tre gruppi: ControCorrente (di Barbara Zini), Donne in blu (di Giorgia Zavalloni) e Cardio Disco (di Alessandra Vicinelli).