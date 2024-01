Polo Carracci, trasloco ok. Dubbi su pannelli e giardino. Il Comune: "Tutto regolare"

Tutto sta filando liscio nel nuovo polo Carracci in via Felice Battaglia dove, da una manciata di giorni, abita l’elementare Armandi Avogli, il cui edificio in via Saragozza deve essere abbattuto e ricostruito grazie ai fondi Pnrr. Un trasloco, quello delle Armandi Avogli, avvenuto durante le vacanze di Natale dopo che maestre, dade e genitori volontari avevano impacchettato libri e materiale didattico. Intanto il famoso pannello semi-staccato sul soffitto dell’atrio, in realtà, spiega il Comune, "è una semplice botola di ispezione, presente in diversi punti dell’edificio. Come accade in tutti i nuovi edifici dotati di impianti tecnologici e meccanici di nuova generazione. La botola di ispezione anche se aperta, per il controllo dello stato degli impianti, è comunque sorretta da cerniere e da cavetto a tenuta antisismica".

Ha lasciato un po’ perplesso qualche genitore l’impossibilità di usufruire del giardino, ancora sottosopra. "In accordo con la preside dell’Istituto comprensivo 8, Francesca Baldelli e l’Rspp è stato valutato che, date anche le condizioni meteo, per i primi 10 giorni di non consegnare parte del giardino alla scuola che ha comunque a disposizione ampi spazi interni. Il giardino, in corrispondenza dell’Agorà, sarà disponibile entro il 22 gennaio". Infine, la mobilità. Escluso lo scuolabus poiché l’elementare e le Carracci sono vicine, il Comune ha aiutato, la scuola, ad organizzare il pedibus.

"Nel complesso – informa il Comune – il tratto dal Meloncello così come quello dal centro lungo il portico di via Saragozza e poi su via Felice Battaglia si può considerare con un elevato livello di sicurezza".

La Polizia Locale sta monitorando la situazione e "non segnala momenti di congestione riconducibili all’accompagnamento alle scuole Carracci".

Certo quando, a settembre 2024, lì aprirà anche la media Carracci e il rischio ingorgo sarà una certezza, "studieremo come deve essere regolata via Battaglia e lavoreremo per percorsi casa-scuola anche per ragazzini delle medie con gruppi di cammino".

f. g. s.