Polo della Memoria, si cambia: "Ospiterà il Museo del 2 agosto"

Si terrà domani un incontro specifico tra Comune, Soprintendenza e i progettisti di Rete ferroviaria italiana sul Polo della Memoria, dopo che la struttura sopraelevata aggiuntiva che avrebbe dovuto sorgere in stazione (tutta l’operazione è finanziata da circa 20 milioni di euro del Pnrr) è stata stoppata dai vincoli delle Belle Arti, come raccontato nei giorni scorsi dal Carlino. "Alla riunione ci saranno anche i tecnici di Rfi perché a loro è stato affidato il progetto di fattibilità – spiega Raffaele Laudani, assessore all’Urbanistica di Palazzo d’Accursio –. Prendiamo atto delle decisioni della Soprintendenza, che ritiene che non si possano creare nuovi volumi rispetto agli edifici già esistenti. E alle loro prescrizioni ci atterremo". Il progetto verrà quindi riletto, ma senza eccessivi stravolgimenti. "L’idea del Polo è sempre stata quella di un distretto diffuso, di un quartiere della Memoria democratica – continua Laudani –. Avremo un hub di connessione. Rafforzeremo quindi alcune funzioni dell’hub, anch’esso finanziato dai Pui (i fondi per i piani urbani integrati), all’ex Mercato di via Fioravanti, come quella espositiva, dell’accoglienza e delle attività didattiche. Per quanto riguarda la stazione, invece, caratterizzeremo maggiormente la sua vocazione naturale, ovvero la centralità della Strage del 2 agosto. L’edificio principale ospiterà quindi il museo del 2 agosto, con spazi espositivi, gli archivi e altre funzioni che discuteremo con l’associazione dei familiari delle vittime".

Vista l’eliminazione dal progetto dell’imponente struttura sopraelevata – approvata in prima battuta dalla Soprintendenza locale, poi bocciata dal comitato scientifico del Pnrr –, un po’ di risorse avanzeranno. "Nulla cambia rispetto ai piani urbani integrati e ai progetti già approvati. Si va avanti, dobbiamo marciare spediti. Se l’intervento in stazione dovesse aver bisogno di meno risorse rispetto a quelle previste – aggiunge l’assessore –, come già succede in altre città italiane discuteremo con il ministero su come distribuire queste risorse sugli altri piani integrati. Abbiamo sei maxi progetti in campo e tutti devono fare i conti con gli extracosti, dopo i fenomeni dell’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime".

Anche sulle tempistiche nulla cambia. "L’orizzonte temporale è il 2026 e su questo è stato costruito il cronoprogramma – ricorda Laudani –. Il lavoro è stato impostato nonostante le difficoltà sul percorso e non cambia. Qualora ci fossero deroghe a quelle scadenze per il Pnrr? Vedremo, se e come dovessero utili ai progetti in campo, valuteremo quest’opportunità qualora ci fosse. Ora però abbiamo la scadenza del 2026 e si lavora in quella chiave".

Paolo Rosato