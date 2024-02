Polo dinamico. A settembre l’inaugurazione

Cantieri, cantieri e ancora cantieri per ampliare o costruire ex novo: grandi lavori in corso per le superiori dell’area metropolitana grazie agli appalti assegnati da Daniele Ruscigno, cui la Città metropolitana ha affidato la delega alla scuola. In primis il Polo dinamico in via Ermete Zacconi: 10 aule andranno al liceo Copernico e 20 al liceo Sabin. Dieci i milioni spesi per questa nuova scuola che vedrà il taglio del nastro a settembre. Al momento siamo già alla messa in opera degli impianti, mentre Copernico e Sabin sono stati contattati per lo shopping degli arredi.

Quanto alla palestra omologata Coni (3 milioni e 700 mila euro), sono state gettate le fondamenta e l’inaugurazione slitterà di alcuni mesi dopo quella del polo. Corre anche il cantiere della nuova sede dell’Ipsas Aldrovandi Rubbiani: 9 milioni e 600 mila euro (palestra inclusa) in via Don Minzoni dietro la succursale del liceo Galvani. Taglio del nastro fine 2024. Con 3 milioni e 700 mila euro, la succursale del liceo Da Vinci e l’Iis Belluzzi-Fioravanti avranno una palestra nuova di zecca, mentre la succursale del Da Vinci avrà 16 nuove aule. Passando all’area metropolitana, si lavora per l’ampliamento, con palestra, dell’Itcs Salvemini di Casalecchio (4 milioni e 500 mila euro); per quello dell’Iis Archimede di San Giovanni in Persiceto (3 milioni e 400 mila euro) e per l’Iis Majorana di San Lazzaro di Savena (3 milioni e 100 mila euro).

