Polo Federzoni, rebus costi e ritardi. Dal Comune altri due milioni e mezzo. FdI: "Fondi tolti da progetti diversi"

Il Comune mette altri 2.150.000 euro sul cantiere della nuova elementare Federzoni in via John Cage, in Bolognina. Sono destinati all’area esterna di quello che sarà il Polo Federzoni, che ospiterà dal nido all’elementare. Fine dei lavori: 10 febbraio. Ingresso dei bimbi della materna e dell’elementare, ora in via Di Vincenzo: settembre 2026. Almeno secondo le date fornite dal Comune. Mettendo in fila le carte, i due nuovi milioni di euro non sono, però, la prima iniezione di risorse extra da parte del Palazzo, bensì la terza. Agli iniziali 8.872.000 euro se ne sono aggiunti 719.713 per il rincaro delle materie prime e delle lavorazioni seguiti da altri 805.346 euro per la modifica del progetto esecutivo con la trasformazione di due sezioni di materna in nido. Ora altri due milioni, il totale è 12.547.059 euro.

Interpellato, il Comune per il momento ha preferito non rispondere. A ricostruire la ‘vicenda Federzoni’ è Manuela Zuntini, consigliera di FdI. Il progetto esecutivo risale a dicembre 2021, il via doveva essere nella primavera 2022. In realtà, il cantiere apre il 9 maggio 2023 e non chiuderà – come previsto – il 7 maggio 2025 e neppure a dicembre 2025, come annunciato dall’amministrazione, ma appunto a febbraio. Poi scatteranno altri sei mesi per i collaudi.

Scartabellando le carte, Zuntini scova la storia dei nuovi 2.150.000 euro la cui giustificazione è "adeguamento stanziamento relativo all’intervento Pn Metro Plus Bo 7.5.1.1F Opere di completamento e realizzazione delle aree esterne del nuovo polo Federzoni". Tradotto: l’Europa ci dà i soldi per l’esterno delle Federzoni, che sull’altro lato di via Cage hanno già il parchetto dietro piazza Dalla. Gli euro, però, non sono un nuovo finanziamento europeo.

Lo denuncia Zuntini: "Abbiamo verificato che i fondi per quest’ultimo intervento derivano dal programma PN Metro plus 21-27 e che prima erano destinati alla realizzazione della biblioteca Ginzburg e del giardino Europa Unita (8.400.867 euro, ndr)". Dagli atti "risulta che la Giunta Lepore avesse dato orientamento già il 15 luglio per rinviare i due progetti che, tuttavia, il piano operativo del PN Metro plus, deliberato dalla Giunta l’1 agosto, include ancora".

Nessun accenno alle Federzoni che, invece, spuntano nella determina del 9 settembre quando gli 8 milioni vengono spartiti così: "Sei al Teatro Comunale e 2.500.000 alle Federzoni".

"È incomprensibile – attacca Zuntini – come debbano servire altri milioni di euro per un ‘completamento’ delle aree esterne. Tra varianti e ritardi, i costi sono lievitati all’inverosimile". Ecco perché "il nuovo stanziamento è assurdo" e, tra l’altro, "ai fini del PN Metro plus viene definito come ‘riqualificazione di area esterna’. Come si può riqualificare qualcosa appena creato?".