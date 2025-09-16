Polonara e il trapianto. Una donatrice dagli Usa

Achille Polonara è tornato a Bologna, dove verrà sottoposto al trapianto di midollo osseo come terapia contro la leucemia mieloide acuta che gli è stata diagnosticata a giugno, durante la finale scudetto. Dopo un paio di mesi trascorsi a Valencia, in Spagna, dove ha effettuato una terapia sperimentale per rallentare la progressione della patologia, si è rivisto ieri al Sant’Orsola, dove effettuerà l’operazione.

L’ex giocatore della Virtus – ora è tesserato con la Dinamo Sassari – ha effettuato ieri le visite di controllo al Policlinico di via Massarenti e oggi sarà ricoverato. L’intervento dovrebbe avvenire intorno al 23 o 24 di settembre. Il donatore, naturalmente, era già stato individuato qualche tempo fa. In realtà si tratta di una donatrice, come lo stesso Polonara ha raccontato al Corriere di Bologna, una ragazza americana che è risultata compatibile al 90 per cento. C’era anche un altro donatore, altrettanto compatibile, un giovane tedesco, ma la scelta è caduta sulla ragazza americana, che ha risposto immediatamente alla chiamata.

Dopo gli esami di rito, durante il ricovero Polonara dovrà effettuare un ciclo di chemioterapia che andrà avanti circa una settimana. Poi l’intervento.

Polonara non nasconde i timori, del tutto comprensibili, relativi al trapianto, ma quello che gli ha tantissima forza, come dichiara lui stesso, è la sua famiglia: la moglie Erika e i due figli "Erika ha scelto di starmi vicina nonostante i bambini dovessero stare con i nonni ed entrambi ne sentissimo la mancanza. ’Hai bisogno di me, loro sono ancora piccoli’"

L’ex ala Nazionale non manca di ricordare i tanti messaggi di sostegno e incoraggiamento che sono arrivati a iniziare da Marco Belinelli: "Mi è stato vicinissimo, ci siamo sentiti quotidianamente. Poi i miei compagni di Nazionale e Pozzecco con le loro chiamate prima delle partite, mi hanno dimostrato un enorme affetto. A mezz’ora da una sfida importante non ti aspetti una chiamata dallo spogliatoio".

Ma anche dalla Grecia sono arrivati gli incoraggiamenti sia con un grande striscione che attraverso i canali social: "Nonostante non abbia mai giocato là – fa notare Polonara – il popolo greco è stato carinissimo nei miei confronti. L’ho apprezzato tantissimo".