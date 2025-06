Virtus choc, Polonara ricoverato all’ospedale Sant’Orsola Malpighi: “Leucemia mieloide” Il comunicato del club bianconero: “Il giocatore nelle ultime settimane è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche e ha già iniziato le terapie specifiche”. L’atleta era già stato operato nel 2023 per un tumore al testicolo, malattia che aveva superato per poi tornare in campo