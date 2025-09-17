Polonara e la sfida della vita: “Sconfiggerò la leucemia. A tutti dico: donate il midollo”

Bologna, 17 settembre 2025 – Sta per arrivare la partita più dura e difficile per Achille Polonara, quella che dà la speranza di battere la leucemia mieloide che lo ha colpito a giugno. Ricoverato da ieri all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, il campione di basket – a giugno ha vinto il primo scudetto in Italia con la maglia della Virtus Bologna – si appresta al trapianto del midollo osseo. Donatrice una ragazza americana compatibile al 90 per cento. Da domani il percorso inizierà con un ciclo di 5-6 giorni di chemioterapia, poi il trapianto. Achille non ha perso fiducia e voglia di lottare ed è pronto a vincere anche questa sfida, dando l’esempio a tanti che vivono in un momento difficile come il suo e lanciando un appello a favore dell’Admo.

Achille Polonara al centro, con i suoi ex compagni di squadra della Virtus, Marco Belinelli, Alessandro Pajola e Tornik’e Shengelia

Polonara, prima di tutto come sta?

«Il percorso procede molto bene, i dottori sono contenti. Le terapie di Valencia tra chemio e medicine hanno fatto il loro effetto. Adesso mi attende un nuovo ciclo di chemio qui al San’Orsola dove sono ricoverato e poi direi il 24 settembre il trapianto».

È più la paura o la voglia di tornare a lottare?

«Credo che un di po’ di paura sia normale. D’altra parte non vedo l’ora di iniziare affrontando di petto questo momento brutto con la voglia di togliermelo da davanti: prima si inizia prima si finisce».

Con che spirito vive questi momenti?

«Cerco di affrontarli nel miglior modo possibile. Sono molto tranquillo. So che la situazione è delicata, ma ripeto al momento sono tranquillo, forse non mi rendo ancora conto di quello che dovrò affrontare, ma sono ottimista e voglio affrontare il momento con questo spirito».

Le hanno spiegato come sarà il decorso post-trapianto?

«I medici qui a Bologna, ma anche a Valencia sono stati eccezionali, si sono sempre mossi con la massima celerità. Dovrò rimanere in isolamento, le difese immunitarie si abbassano quindi dobbiamo evitare contatti. Per qualche settimana non potrò vedere i bambini che sono dai nonni a Battipaglia, ma seppur dolorosa era la scelta giusta da fare».

Accanto a lei, ci sarà sua moglie Erika.

«Sì è la mia roccia, insieme ai bambini mi dà quella spinta in più per non mollare. Doverli lasciare dai nonni è stata tosta, ma sono fortunato ho due suoceri straordinari, so che sono in ottime mani e poi da qualche giorno hanno iniziato la scuola. I bambini mi mancheranno, ma quando tutto sarà finito gli racconteremo perché li abbiamo lasciati ci diranno che abbiamo fatto bene».

Con la sua voglia di lottare è diventato un esempio per tanti che stanno giocando una partita importante come la sua.

«Chiaramente sono contento di essere un esempio per coloro che affrontano come me un difficile momento. Voglio fare un invito a tutti a donare, c’è bisogno di tanti donatori, dando il proprio contributo si possono salvare molto vite e far superare momenti brutti a tante persone. Per questo voglio lanciare un appello iscrivetevi all’Admo, l’Associazione Donatori di Midollo Osseo, mezza giornata della vostra vita può aiutare tante persone a vivere e guarire».

L’affetto di compagni, avversari, dei tifosi del mondo del basket, ma in generale dello sport e non solo è stato travolgente. C’è qualcuno con cui si è sentito di più e che vuole ringraziare?

«Ci sarebbero tantissime persone da citare, cito l’ultimo in ordine di tempo. Stefano Tonut è venuto da Milano. Sono legatissimo a Marco Spissu, non nascondo che mi piacerebbe molto tornare a giocare un anno con lui, ma dovrei nominarle tante altre persone».

E poi c’è Belinelli.

«Marco, mi è stato sempre molto vicino. Ci sentiamo molto spesso e lunedì prima del mio ricovero siamo andati a cena».

La Virtus le aveva proposto un contratto da scout, Sassari da giocatore è questo che l’ha spinta a scegliere il club sardo?

«Il mio sogno è tornare a giocare, ma il mio obiettivo è rimettermi in sesto. A Sassari sono stati straordinari, non mi hanno messo fretta. Mi hanno detto rimettiti, prenditi il tuo tempo, noi ti aspettiamo e questo mi ha spinto a firmare per Sassari; città, presidente, società, tifosi, ambiente sono fantastici».

Che ricordi si porterà dietro della Virtus e di Bologna.

«Ottimi ricordi. Ho vinto due trofei, il mio primo campionato italiano e una Supercoppa. Bologna mi ha dato tanto, al di la delle esperienze di salute brutte a livello personale. Qui ho incontrato tanti amici, rimarrà per sempre nel mio cuore».

Ha seguito gli azzurri agli Europei di basket.

«Un gruppo straordinario, ragazzi speciali. Mi hanno fatto sentire parte integrante del gruppo, geniale».