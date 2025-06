Polonara, la leucemia e la commovente dedica della moglie: “Ho bisogno di te per tutta la vita”

Bologna, 17 giugno 2025 – Achille Polonara, dal letto dell’ospedale Sant’Orsola dove ha già cominciato le cure contro la leucemia mieloide, accenna anche un mezzo sorriso mentre abbraccia la moglie Erika Bufano. E assicura: “Andrà tutto bene”.

La dedica della moglie: “Combatti”

E lei sui social gli scrive una dedica d’amore commovente: “Sono certa che supereremo anche questa battaglia. Tu sei una roccia la mia roccia. Combatti come solo tu sai fare amore con quel sorriso sempre stampato sulla faccia, con la tua grinta e determinazione che ti hanno sempre contraddistinto. Ho bisogno di te per tutta la mia vita quindi mi raccomando coraggioso e paziente ci lasceremo questo brutto periodo alle spalle. Ti amo immensamente”.

L’abbraccio della sua Virtus

Fuori, tutto il mondo dello sport abbraccia il giocatore della nazionale, anconetano di nascita, e numero 33 della Virtus che stasera lotterà per regalargli quello scudetto che tanto ha contribuito a costruire. Tanto che la società bianconera annuncia il ‘game day’ e possibile primo matchpoint per il tricolore proprio con la sua foto. E lui reagisce con tre faccine commosse.

Achille Polonara è anche giocatore della Nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco

I tifosi compatti: vinciamo per lui

“Vinciamo con lui e per lui”, è il grido di battaglia dei tifosi e, c’è da giurarlo, anche dei giocatori che stasera scendono in campo per gara 3 contro Brescia al Palaleonessa. "Tutti per uno, uno per tutti”, “Forza campione: hai vinto tutto, vincerai anche questa”. Il popolo bianconero si stringe intorno al suo eroe e tanti sono i tifosi anche di altre città a fare il tifo per lui. A Polonara, nell’ottobre del 2023, era stato diagnosticato un tumore al testicolo scovato durante un controllo antidoping (i valori sballati delle analisi suggerirono ulteriori approfondimenti): aveva affrontato un’operazione e un ciclo di chemioterapia prima di tornare in campo, con la stessa voglia di vincere.

La carezza di Pozzecco

"Ogni volta che vedi me e il mio staff ci dici ‘ciao campioni’. Tu campione lo sei veramente nello sport e nella vita. Ricordatelo, devi dimostrarlo un'altra volta", è la carezza del Ct dell'Italbasket azzurra Gianmarco Pozzecco. Stamattina all’ospedale Sant’Orsola è arrivato anche il presidente della Federazione italiana pallacanestro, Giovanni Petrucci: “Ha inteso testimoniare l'affetto di tutto il movimento della pallacanestro italiana nei confronti di Achille - si legge in una nota - esprimendo parole di solidarietà, incoraggiamento e sostegno. La Fip abbraccia Achille e la sua famiglia in questo particolare momento”.

Il mondo dello sport

A lui i pensieri e gli abbracci virtuali anche del Bologna Calcio e di tante squadre dove ha militato prima di indossa la canotta bianconera: dalla lituana Zalgiris al Baskonia che ne posta un’immagine felice col trofeo del campionato spagnolo vinto nel 2020, ‘Forza e coraggio, Achi’ il post seguito da un cuoricino.