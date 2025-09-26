Polonara rassicura i tifosi e gli appassionati di basket: "Tutto ok". Un canestro contro la leucemia mieloide

"Trapianto fatto, tutto ok". Con queste parole, in una storia su instagram, Achille Polonara ha rassicurato i suoi tifosi e tutti gli appassionati di basket sulle sue condizioni. La mano sinistra fa il segno della vittoria e sul volto di Achille compare un sorriso. Polonara si è sottoposto al trapianto di midollo questa mattina – un giorno dopo rispetto a quanto previsto – al policlinico Sant’Orsola di Bologna. Nelle scorse settimane è stato trovato un midollo compatibile al 90% da una donatrice americana, come terapia contro la leucemia mieloide acuta che gli è stata diagnosticata più di tre mesi fa. Ora, il giocatore trasferitosi in estate alla Dinamo Sassari, è a Bologna, dove ha effettuato il trapianto e proseguirà con la prossima fase di cure, in attesa di una sua completa ripresa.