Polonara, trapianto rinviato: con lui sempre presente la moglie Erika

Bologna, 24 settembre 2025 - Ancora 24 ore di attesa. La partita più importante della carriera, quella che attende Achille Polonara non in un palasport ma al Sant’Orsola è stata rinviata a domani. Il campione nativo di Ancona giocherà la sua sfida più importante, con il trapianto di midollo tra meno di 24 ore. L’operazione resa necessaria dopo la diagnosi di leucemia mieloide registrata a Polonara durante le semifinali scudetto con Milano nel giugno scorso è slittata a giovedì.

Oggi dalla sua camere di ospedale, insieme alla moglie Erika, ha esorcizzato l’attesa con un balletto propiziatorio a conferma di come stia affrontando il momento con cuore, grinta, testa e tanta voglia prendere di petto il problema e superarlo.

Alessandro Pajola e Tornike Shengelia della Virtus Bologna con Achille Polonara

Al fianco del giocatore ex della Virtus, che si è sottoposto ad alcuni cicli di chemio a Valencia, come sempre appunto la moglie Erika, che lo stesso Achille ha definito come la sua roccia. Il trapianto reso possibile grazie ad una donatrice americana, compatibile al 90 per cento con Polonara, sarà effettuato dall’equipe medica del Sant’Orsola, che ha seguito con grande attenzione tutta la situazione del giocatore.

Achi che in questi mesi è stato letteralmente travolto dall’affetto di compagni, avversari, tifosi, ma anche da gente comune, sta affrontando la malattia con la stessa voglia di vincere che ha sempre messo in campo, lanciando il proprio messaggio a favore dell’Admo e della donazione.