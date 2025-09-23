Polonara pronto per il trapianto al Sant’Orsola: quando sarà l’intervento contro la leucemia

Bologna, 23 settembre 2025 – "Non vedo l'ora di affrontare questo intervento: prima si inizia, prima si finisce". Così Achille Polonara in un video-messaggio pubblicato sui social dell'Eurolega prima di sottoporsi all'intervento di trapianto di midollo osseo all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per sconfiggere la leucemia mieloide. L’intervento è previsto per domani, 24 settembre. La donatrice è una ragazza americana compatibile al 90 per cento.

Polonara dalla finestra dell'ospedale quando i suoi compagni sono andati a trovarlo

La 33enne ala grande marchigiana, appena passata alla Dinamo Sassari, ha dato appuntamento ai suoi tifosi, che a causa della malattia non lo hanno visto impegnato ai recenti Europei: "Grazie per il supporto che mi avete dato. Ci vediamo presto in campo", ha detto. "C'è bisogno di tanti donatori, e dando ognuno il proprio contributo si possono salvare tante vite: iscrivetevi all'Admo, il vostro gesto può aiutare tante persone a vivere e guarire", ha concluso l'ex virtussino.

Il campione di basket, prima di affrontare il trapianto, si è sottoposto a un ciclo di chemioterapia all'ospedale Sant'Orsola. Il ritorno a Bologna risale al 15 settembre scorso, dopo aver trascorso alcuni mesi a Valencia, in Spagna, per sottoporsi a cure sperimentali.

In un’intervista al Carlino, aveva detto: “Credo che un po’ di paura sia normale, la situazione è delicata, ma sono ottimista. Sono contento di essere un esempio per coloro che affrontano come me un difficile momento”. Con Achille sempre presente la moglie Erika e tutta la sua famiglia. Supporto continuo anche dai suoi amici e compagni di basket.