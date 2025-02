Polpette avvelenate, indaga la polizia locale

Polpette sospette al parco ’Martiri delle Foibe’ a San Lazzaro. Pericolo scampato grazie alla prontezza di una cittadina. Tre sere fa una residente, che era al passeggio col proprio cane, ha trovato delle polpette di carne arrotolata per terra. Lo ha raccontato lei stessa sui social delle zona per allertare gli altri utenti della zona. La ragazza l’ha prontamente raccolta, e in quel momento si è accorta che ce n’erano altre disseminate nell’area verde. L’animale, che ne aveva mangiato un pezzo, è stato portato subito dal veterinario e, per fortuna, sta bene.

Nella mattinata di ieri, poi, la cittadina è tornata sul posto e le polpette non c’erano più. Sono state trovate, però, tracce di carne su di una panchina poco più avanti sotto il lampione: "Le ho raccolte – racconta la giovane in un aggiornamento al post social – e ho fatto denuncia alla polizia locale che manderà i campioni raccolti per analizzarli (all’Ausl, ndr) e mi hanno assicurato che interverranno per bonificare l’area. Credo di aver fatto tutto ciò che era in mio potere fare". Così l’assessore alla Sicurezza Sara Bonafè: "L’episodio denunciato da una cittadina nell’area di sgambamento di via Martiri delle Foibe, se le analisi dovessero confermare la presenza di sostanze tossiche all’interno dei bocconcini, ci preoccupa non poco perché certifica la presenza di qualcuno che volontariamente ha intenzione di fare del male agli animali che frequentano quell’area – commenta la vice sindaca Sara Bonafè –. Bene ha fatto la proprietaria del cane a denunciare subito quanto accaduto e la ringrazio davvero tanto per aver raccolto immediatamente gli altri pezzi di carne che erano presenti nell’area, evitando così che altri animali potessero correre dei pericoli ingerendo il cibo".

E conclude: "Sono sollevata dal fatto che il suo cane, per fortuna, non abbia riportato gravi danni. Grazie alla sua segnalazione la polizia Locale ha potuto avviare le indagini per cercare di risalire nel più breve tempo possibile all’autore o agli autori di un gesto così riprovevole. Non mi stancherò mai di dirlo: solo denunciando questo tipo di episodi si può intervenire. L’impegno della polizia locale c’è e ci sarà sempre".

Zoe Pederzini