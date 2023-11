Polso bloccato dopo un incidente: "Salvato dagli angeli del Maggiore"

"Mi hanno salvato gli angeli dell’ospedale Maggiore: in seguito a un incidente sono rimasto cinque mesi senza poter utilizzare la mano destra perché il polso era bloccato. Adesso finalmente posso di nuovo prendere le posate, mangiare, guidare. Insomma, è come avere una mano nuova. Sono un autista di camion e presto potrò tornare al lavoro".

Sante Venere, 39 anni, pugliese di Gioia del Colle, è stato sottoposto a un intervento chirurgico innovativo il 14 novembre e dimesso dopo due giorni.

"È tornato a casa con un semplice cerotto sulla ferita dopo la ricostruzione del polso, eseguita con una placca su misura, un intervento effettuato per la prima volta in Emilia-Romagna a quanto mi risulta – spiega Roberto Urso, il chirurgo ortopedico che l’ha operato – e anche noi siamo rimasti stupefatti della ripresa perché già la mattina seguente muoveva il polso e le dita".

LA FASE DI PREPARAZIONE

Urso ha preparato con vari passaggi l’intervento prima di entrare in sala operatoria. "Il paziente ha riportato una frattura scomposta del polso e aveva tenuto il gesso per oltre un mese senza risolvere il problema – ricorda –, anzi il polso era rimasto ruotato e per questo dalla Puglia ha deciso di venire a Bologna. Per prima cosa abbiamo fatto una radiografia e poi una tac tridimensionale dei due polsi per sovrapporre il sinistro all’arto lesionato, con l’obiettivo finale di riportare l’articolazione nella giusta posizione. Poi ho spedito il cd della Tac in Germania all’azienda che si è occupata di creare una placca in titanio custom made, quindi fatta su misura, e durante una video chiamata con un ingegnere tedesco e un bioingegnere spagnolo – precisa il chirurgo – abbiamo messo a punto le misure della placca e le linee di taglio che hanno portato alle maschere di guida da utilizzare durante l’intervento".

IN SALA OPERATORIA

Ed è arrivato il giorno dell’operazione. "La placca è stata fissata con cinque viti su una parte del radio – precisa Urso –, poi è seguita la rotazione del polso, rimesso nella giusta posizione, e bloccata anche l’altra parte. Rimaneva un piccolo spazio vuoto: è stato riempito con una porzione di osso prelevato dalla banca regionale dell’osso. Il paziente è uscito dalla sala operatoria senza gesso".

LE DIMISSIONI

Domenico Tigani è il direttore dell’unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia: "La nostra quotidianità ci porta ad affrontare i grandi traumi, ma in alcune situazioni riusciamo anche a dedicarci a queste attività e ci riempie di orgoglio ottenere risultati di chirurgia complessa di questo genere anche dopo l’esito non ottimale di un trauma". Ha conosciuto il paziente anche Claudio Lazzari, direttore del Maggiore: "Nei suoi occhi si leggeva la felicità per la ritrovata autonomia".