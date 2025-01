’Polvere di stelle’ in biblioteca con le tavole di Hannah Arnesen

‘Stardust. Polvere di stelle’ è il titolo della mostra delle tavole di Hannah Arnesen che prende il nome dall’omonimo libro e che sarà inaugurata sabato alle 10.30, nella biblioteca comunale ’Le Scuole’ di Pieve di Cento, in via Rizzoli, alla presenza di Paolo Cesari, redattore della casa editrice Orecchio Acerbo Editore, che ha pubblicato le tavole. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 3 marzo.

"‘Stardust’ – spiega la bibliotecaria Chiara Ferrari – è un libro che ritrae la crisi climatica portando il lettore in un viaggio attraverso il passato, il presente e il futuro del pianeta Terra. Nelle pagine scorrono tre lunghe lettere d’amore: una alla Terra, una al lettore e l’ultima a un bambino non ancora nato. ‘Stardust’ è la storia sugli esseri umani e sul pianeta, ma anche il racconto autobiografico della giovane autrice, cresciuta con una nonna sopravvissuta all’Olocausto".

Hannah Arnesen è nata a Stoccolma nel 1992 ed ha ottenuto il master in illustrazione nel 2021 alla Konstfack university of arts, craft and design. I suoi studi di scrittura, letteratura e storia hanno generato in Hannah Arnesen un grande interesse nei confronti del potere che le storie esercitano sul pensiero individuale e collettivo.

Al suo attivo ha tre albi per piccoli e un quarto per lettori più grandi, libri che la critica ha molto apprezzato, definendola "un astro nascente". La mostra è organizzata da Orecchio Acerbo Editore, dall’associazione Senza Confini - Kino di Pieve di Cento e dalla biblioteca comunale nell’ambito del ‘Patto per la Lettura - Pieve di Cento città che legge’. Una serie di eventi collaterali accompagneranno l’esposizione. Il primo si terrà a febbraio nel teatro comunale di Pieve con lo spettacolo ‘Stardust. Polvere di stelle’: una produzione "Mare di Libri Festival dei Ragazzi che leggono", di e con Alessia Canducci, musiche eseguite dal vivo da Federico Squassabia e con l’editing video di Giovanni Vincenti.

p. l. t.