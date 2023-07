Pompeo Bertolazzi, una panoramica sulla Bologna del suo tempo

I giudizi sulla Bologna del suo tempo che Pompeo Bertolazzi esprime in appendice alle sue "Cronache Risorgimentali" sono una panoramica scritta da chi combattè per la libertà. La politica : "La gran massa dei cittadini poco si curava di politica; attendevano ai loro affari, cercavano di migliorare la propria condizione e quella della famiglia, a educare i figliuoli. Scarsissimo il numero di fedeli al Governo per sentimento di affezione: lo sostenevano coloro che vi avevano parte e ne traevano utili, favori". Costo della vita : "Il tenue prezzo degli alimenti, i fitti limitati, il lavoro diffuso, facevano vivere le popolazioni in una relativa agiatezza, ed il pane non mancava a nessuno. Solo chi non aveva voglia di lavorare si trovava nella miseria, e anche questa era lenita da copiose elemosine in generi ed in denari". (segue)

Marco Poli