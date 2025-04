Pompieri, nuovo capo squadra: "Un onore avere l’Elmo rosso"

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Gaggio Montano ha un nuovo capo-squadra: Fabio Corradini. Si è svolta sabato 12 aprile la tradizionale cerimonia di consegna dell’Elmo Rosso nella sede della direzione regionale dei pompieri. Il nuovo graduato è un membro di lungo corso del distaccamento locale, la cui nomina sancisce la qualificazione dei volontari che operano sul territorio.

Fra gli intervenuti anche il sindaco di Gaggio Montano, il Comune che ospita la sede dei volontari. "Siamo grati ai vigili del fuoco – dichiara Pucci – per il prezioso lavoro che svolgono al servizio della comunità e per la passione e la competenza che li contraddistinguono". Fabio Corradini si aggiunge così agli altri capo-squadra, già presenti nel distaccamento: Nicola Bartoloni, Flavio Bicocchi, Manuel Mazzini e Medici Davide. L’ elmo rosso da capo-squadra si ottiene dopo aver ‘scalato’ i precedenti gradini dell’ordinamento gerarchico del corpo: allievo, vigile del fuoco, vigile qualificato, vigile esperto e vigile coordinatore.

"Il ruolo del capo-squadra è importante nello svolgimento della nostra attività – chiarisce il comandante Davide Medici –. È colui che assume le decisioni organizzative nella squadra e svolge funzioni di persuasione e motivazione dei colleghi. Era dal 2018 che il nostro distaccamento non poteva disporre di nuovi capi-squadra. Un’altra bella notizia che si aggiunge al recente ingresso dei sette giovani colleghi. La nostra compagine è, in questo momento, una mescolanza, molto equilibrata, di entusiasmo giovanile e di esperienza. Credo proprio che ci siano le condizioni per continuare a svolgere un bel lavoro al servizio della collettività".

