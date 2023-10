Pompili, i ’Venti sguardi’ di Messiaen

È musica dalla forte capacità evocativa, ricca di profonda spiritualità, quella della composizione di Olivier Messiaen, Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus, opera interamente dedicata alla contemplazione di Gesù Bambino. Un lavoro scritto nel 1944, che viene finalmente eseguito, per la prima volta a Bologna martedì (alle 19), nella cornice, anch’essa di straordinaria suggestione di Santa Maria della Vita, la chiesa che conserva il capolavoro di Niccolò dell’Arca, Il Compianto. Due contemplazioni differenti, una legata alla gioia di una nascita, l’altra al dolore della morte, che si confronteranno, grazie all’esecuzione della partitura da parte del pianista Enrico Pompili, uno dei grandi virtuosi contemporanei dello strumento che ha accettato l’invito da parte della rassegna Pianofortissimo, di cimentarsi con una scrittura complessa, avvolta da un’aura di misticismo che si sviluppa attraverso 20 Sguardi.

Così la immaginò Messiaen che, in due ore, ci fa attraversare il simbolismo etico ed estetico del Cristianesimo, partendo proprio dalla venuta al mondo. I 20 Sguardi si susseguono, portando l’ascoltatore nel cuore della Storia, tenendo il Presepe, e la sua magia senza tempo, al centro di una serrata narrazione pianistica che incalza, trasformando il suono del pianoforte di Pompili in una successione di immagini, quelle del Creato in adorazione del Redentore, che il compositore cercò di rendere affascinanti al di là della loro religiosità. Come ha scritto lo stesso Messiaen nelle note che accompagnano, per descriverla, la partitura, Contemplazione del Bambino Gesù nella mangiatoia e degli sguardi che si posano su di lui: dallo sguardo indicibile di Dio padre fino allo sguardo multiplo della Chiesa d’amore, passando attraverso lo sguardo di inaudita pienezza dello Spirito della gioia, quello così tenero della Vergine, poi degli Angeli, dei Magi e delle creature immateriali o simboliche (il Tempo, le Altitudini, il Silenzio, la Stella, la Croce). Una scrittura musicale che trae ispirazione non solo dai suoi Maestri, ma anche dai suoni della Natura, strettamente legati all’avventura della nascita. "Le fonti dalle quali ho tratto ispirazione sono stati: i canti di uccelli, gli scampanii, le spirali, le stalattiti, le galassie, i fotoni, e i testi di San Tommaso, San Giovanni della Croce, Santa Teresa di Lisieux, i Vangeli… Più che in tutte le mie opere precedenti, ho cercato qui un linguaggio d’amore mistico, potente, tenero, talora brutale, in disposizioni multicolori".

Questo concerto è stato organizzato da Inedita in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Genus Bononiae, e grazie alla disponibilità della Chiesa di Bologna ad accoglierlo in Santa Maria della Vita, con la visita al Compianto riservata agli ospiti presenti nell’intervallo. I biglietti sono disponibili a Bologna Welcome- Piazza Maggiore 1E Bologna Tel.051.6583111 dal lunedì al sabato ore 9-18.