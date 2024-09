Ponte blu, blitz dei ladri. Rubati attrezzi e gasolio

Furti notturni e incursioni domenicali. Non c’è pace per il cantiere che a Casalecchio da tre mesi sta eseguendo i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del ‘ponte blu’: ovvero l’attraversamento pedonale sul fiume Reno tra il Parco Talon da una parte e via Allende dall’altra. Area ben segnalata e delimitata come prevedono le norme, con tanto di recinzione e cartelli che indicano il divieto di accesso dal quale sono esclusi solo gli addetti ai lavori.

Ma così non è perchè non solo in diverse occasioni si sono verificati furti di carburante, di attrezzature e del ferro utilizzato per le armature dei nuovi piloni realizzati nell’alveo per reggere la campata di acciaio e che sarà allargata per permettere il transito non solo di pedoni e ciclisti, ma anche di mezzi di soccorso. Ma domenica scorsa è successo che gruppi di escursionisti a piedi e in mountain bike hanno spalancato i cancelli di accesso all’area di cantiere e sono transitati sull’attraversamento provvisorio utilizzato dalle macchine operatrici per passare da una riva all’altra del fiume. Operazione che ha poi reso naturale per altri escursionisti o frequentatori del parco e ai loro cani, di avere libero accesso allo stesso tragitto.

"Diverse persone mi hanno segnalato che l’area di cantiere era aperta, così come era agevole avvicinarsi alle attrezzature, ai tralicci, agli strumenti di lavoro come le bombole di gas usate per le saldature. Tutte cose potenzialmente pericolose" osserva il consigliere Andrea Tonelli, aggiungendo che verosimilmente la situazione si è protratta fino alla mattina seguente. Il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Paolo Nanni smentisce le voci di una sospensione del cantiere o di un abbandono da parte dell’impresa.

"I lavori non si sono mai interrotti e proseguono secondo i tempi indicati. Salvo pochi giorni nei quali per le piogge non è stato possibile operare -dice Nanni- Sono invece gravi prima di tutto i furti che si sono ripetuti, ma anche gli accessi all’area del cantiere da parte degli escursionisti, sia in bicicletta che a piedi, o col cane...Va però detto che anche in considerazione della posizione isolata del cantiere, fra i provvedimenti adottati c’è la sorveglianza H24 con le telecamere, che ci permetteranno di risalire alle immagini dei responsabili. I furti sono già stati denunciati e procederemo anche per le violazioni di soggetti estranei", chiarisce aggiungendo che salvo imprevisti meteo i tempi annunciati, di conclusione dell’opera entro la fine di settembre saranno di massima rispettati.

Gabriele Mignardi