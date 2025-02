Ponte chiuso, l’ira dei residenti: "Ora basta"

Disagi e proteste, a Sasso Marconi, per la prolungata chiusura al traffico veicolare dello storico e caratteristico ponte di Vizzano, costruito negli anni Trenta del secolo scorso proprio con lo scopo principale di collegare l’ampia zona agricola e collinare ad est del corso del Reno ed evitare ai residenti (oggi un centinaio di persone) lunghi e scomodi percorsi alternativi. "Due anni fa è stato completamente chiuso. Poi è stato riaperto pochi mesi e dal 10 agosto sono stati piazzati questi cubi di cemento e il passaggio permesso solo a piedi o in bici ma impedito alle automobili – spiegano i residenti –. Doveva essere per lo stretto tempo necessario per rifare l’assito e invece son ormai sei mesi che dobbiamo percorrere una media di venti chilometri in più ogni volta che dobbiamo portare i figli a scuola o a fare la spesa, e i lavori non sono neanche iniziati".

Una situazione aggravata dalle frane che hanno portato alla chiusura di via Ancognano in direzione delle Ganzole e di Bologna, e poi anche per l’allagamento di ottobre in via Vizzano. "Avevamo tre strade alternative e ora ce ne resta una sola, che si allaga spesso anche", aggiungono gli abitanti della località nella quale transitano la Via degli dei e quella della lana e della seta. Qui trascorreva le sue villeggiature anche Enzo Biagi che alla fine degli anni Novanta affiancò la comunità locale per una chiusura ben più lunga causata dalle procedure di sostituzione delle funi in acciaio. Questa struttura leggera, dallo stile inconfondibile che si regge su piloni in vago stile Liberty con il tratto centrale tutto in sospensione, con cavi e travi di acciaio e un piano di scorrimento in legno ampiamente rappezzato con lastre di metallo, richiede manutenzioni periodiche, non sempre garantite dal Comune di Sasso. Da qui i problemi di sicurezza e l’ordinanza di chiusura alle auto.

Chiamato in causa, il sindaco Roberto Parmeggiani ammette i ritardi e spiega che il progetto è in fase avanzata di elaborazione e subito dopo verranno affidati i lavori: "Siamo consapevoli di essere in ritardo sui tempi prospettati ai residenti e dei disagi arrecati. Ma gli eventi alluvionali di ottobre hanno comportato un sovraccarico di lavoro agli uffici comunali, con un conseguente allungamento dei tempi necessari per l’affidamento degli incarichi ai professionisti individuati. L’obiettivo è partire quanto prima con l’intervento, che punta a mantenere la percorribilità e la carrabilità del ponte".

Gabriele Mignardi