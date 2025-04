"Ponte crollato a Fiesso? Comune immobile"

"Il ponte di Fiesso di Castenaso, crollato a settembre 2024 (a destra) sotto il peso di piogge e piene, scompare dalle priorità dell’amministrazione". Questa la denuncia del gruppo consiliare di minoranza, ‘Castenaso, si cambia’, per voce di Mauro Mengoli che, in merito, ha depositato un’interrogazione.

"Ci chiediamo dove siano i finanziamenti per la ricostruzione del ponte di Fiesso – dichiara Mengoli –. Va considerato che è stata promulgata l’ordinanza commissariale 13 Ter che prevede 179 interventi per un importo complessivo di 167 milioni di euro. Tra gli interventi previsti e finanziati sono compresi la realizzazione del ponte della Motta tra Budrio e Molinella per 37 milioni di euro, la distruzione e successiva ricostruzione del ponte di Vigorso per 10 milioni di euro e il rifacimento del ponte di ’Massarolo’ nel territorio di Medicina per 5,8 milioni di euro, ma non è previsto nulla riguardante la ricostruzione del ponte di Fiesso. Chiediamo dunque al Comune come si spiega che il ponte di Fiesso non sia stato compreso tra gli interventi finanziati visto che altri tre ponti sono compresi; se l’amministrazione abbia attuato azioni di pressione e quali affinché il ponte di Fiesso venisse considerato dalla struttura commissariale; a quanto ammonta il costo della ricostruzione del ponte di Fiesso; e per quando si prevede la sua ricostruzione e finitura".

A replicare alla minoranza il sindaco Carlo Gubellini: "L’ordinanza del commissario straordinario Fabrizio Curcio vede una rimodulazione generale dei finanziamenti stanziati con le ordinanze precedenti e un riallineamento dei quadri economici degli interventi già in corso o con la progettazione avviata (i ponti della Motta e di Vigorso a Budrio e il Massarolo a Medicina erano stati precedentemente finanziati solo per la progettazione, ndr). Il ponte di Fiesso è crollato con l’alluvione di settembre 2024 e sui danni di questa alluvione non sono ancora state stanziate risorse per la ricostruzione (sono state rimborsate solo in parte le spese per la somma urgenza), ma abbiamo già rappresentato la situazione e faremo quanto necessario perché la costruzione di un nuovo ponte pedociclabile a Fiesso venga presa nella dovuta considerazione".

Zoe Pederzini