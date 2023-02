Ponte Da Vinci, il commissario: "Bisogna smontare i pilastri"

E’ avvolto nei ponteggi, quasi ‘impacchettato’ in attesa dell’avvio dei lavori di demolizione delle strutture deteriorate. Anche il cantiere del ponte Leonardo da Vinci a Sasso Marconi: lo scavalco del corso del Reno a ridosso della Porrettana chiuso per cedimenti strutturali ormai da due anni, è affidato alla cura dell’ingegnere Anas Eutimio Mucilli: commissario nominato dal ministero delle Infrastrutture con l’obiettivo di velocizzare le procedure per arrivare quanto prima al termine dell’opera di manutenzione straordinaria di un’opera strategica per la viabilità nella media valle del Reno. Nella descrizione della sequenza di opere che porteranno prima alla demolizione del piano sul quale la strada correva su 15 campate e per una lunghezza di 220 metri lo stesso commissario straordinario ha spiegato che è necessario procedere alla ‘decostruzione’ dei pilasti in cemento armato deteriorato fino all’appoggio dell’arcata che rende unico questo ponte costruito a partire dal 1954 su progetto dell’ing. Bruno Bottau.

"Tutte le indagini hanno dimostrato che il grande arco è in buone condizioni statiche e che necessita solo di un ripristino superficiale", fu chiarito in sede di presentazione del cantiere avviato lo scorso novembre. "Dopo due anni di disservizi, disagi e danni economici vediamo i lavori procedere speditamente per realizzare un ponte efficiente e con una lunga vita davanti a sè", ha recentemente commentato il sindaco Parmeggiani a proposito di un cantiere che ha richiesto l’istituzione di tre aree di cantiere che hanno comportato la chiusura del transito nel percorso verso il borgo di Fontana, poi le modifiche della viabilità nella nuova rotatoria di intersezione con la provinciale val di Setta e poi il cambio di direzione di marcia in corrispondenza della rotatoria tra la Porrettana e viale Kennedy. "Attualmente si sta ultimando l’installazione delle due gru, utilizzate per la rimozione delle travi in cemento armato, e si sta provvedendo allo spostamento delle condotte (acqua, gas, elettricità, fibra ottica e cavi telefonici) che transitano sotto il manto stradale.

g.m.