"Ponte Da Vinci Servono tempi certi"

Tempi certi per il completamento del ponte Leonardo da Vinci. É la richiesta che la capogruppo di FdI in Regione, Marta Evangelisti, ha condiviso con il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, affinchè Anas comunichi una una data certa di fine lavori. "Ho ritenuto necessario contattare il viceministro alle Infrastrutture affinché agevolasse un riscontro urgente da Anas circa le tempistiche di ultimazione dei lavori relativi al Ponte Leonardo da Vinci di Sasso Marconi – informa la Evangelisti –. Avere un accertamento circa lo stato di sviluppo e avanzamento delle opere e la data di previsione del termine di consegna, oltre ovviamente saggiare la possibilità di una accelerazione, sarebbe in questo momento fondamentale per i cittadini e le imprese della valle del Reno".