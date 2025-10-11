Ponte degli Dei, passi di solidarietà

Si chiamerà Ponte degli Dei. Un nome che richiama la sua collocazione lungo l’itinerario escursionistico della omonima via e la sua funzione simbolica di connessione tra luoghi, persone e territori. Così il ponte ciclo-pedonale sul fiume Reno, finora conosciuto come Ponte blu e riaperto al pubblico lo scorso agosto, si prepara ora all’inaugurazione ufficiale, in programma domani mattina alle 9.15.

A partire da giugno dello scorso anno, infatti, la struttura è stata oggetto di un intervento di ristrutturazione e ampliamento finanziato con fondi Pnrr, nell’ambito di un più ampio progetto da 5,5 milioni di euro che comprende anche la riqualificazione di Villa Ada, della stalla attigua e di circa 3 chilometri di percorsi ciclopedonali naturalistici tra Casalecchio e Sasso Marconi. Nel dettaglio, il progetto pensato per il ponte ha previsto il consolidamento delle sottofondazioni dei piloni esistenti, la realizzazione di un nuovo impalcato rialzato rispetto al precedente e l’allargamento del camminamento pedonale a 3,5 metri, che sarà anche carrabile esclusivamente a fini manutentivi e di sicurezza. L’innalzamento della quota del ponte, inoltre, si presenta come un aspetto cruciale dell’intero progetto, in quanto consentirà un miglior deflusso del fiume Reno in caso di piena, riducendo così il rischio di danni.

In occasione dell’inaugurazione, saranno presenti il sindaco Matteo Ruggeri, il vicesindaco Paolo Nanni con delega ai lavori pubblici, Barbara Negroni, assessora alla transizione ecologica e infrastrutture verdi e Pierluigi Ballardini di Lilt. Ma non è tutto. Subito dopo il taglio del nastro, partirà la camminata ludico-motoria di otto chilometri chilometri dedicata alla prevenzione dei tumori femminili, organizzata da Lilt - Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori e dalla Polisportiva Masi. Un percorso ad anello tra i parchi cittadini, pensato per essere accessibile e adatto a tutti, all’insegna della salute, della solidarietà e della riscoperta del territorio.

La mattinata sarà così capace di unire sport, prevenzione e valorizzazione del territorio, cogliendo l’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione oncologica e dell’attività fisica come strumenti fondamentali per la salute. Tutti i partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di rosa, il colore simbolo della prevenzione dei tumori femminili.

Giorgia De Cupertinis