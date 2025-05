"Ponte della Motta, aprire il cantiere"

Garantire tempi certi per la ricostruzione del ponte della Motta. La giunta regionale dell’Emilia Romagna chieda formalmente al governo e alla Protezione civile la nomina di un commissario straordinario, al fine di garantire un coordinamento unitario, superare le criticità procedurali e assicurare tempi certi per la realizzazione dell’opera. La richiesta di Marco Mastacchi (Rete Civica) arriva attraverso una risoluzione che invita l’esecutivo "ad adottare le semplificazioni previste dal quadro normativo nazionale, affinché la ricostruzione del ponte possa avvenire con la massima rapidità, trasparenza ed efficacia, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, mobilità e sviluppo del territorio. Il ponte della Motta, infrastruttura strategica per il collegamento tra Budrio e Molinella è crollato nel maggio 2023. Nonostante la progettazione dell’opera sia stata completata e siano stati stanziati i fondi necessari (37 milioni di euro), non è ancora stato avviato il cantiere, né è definito un cronoprogramma operativo per la ricostruzione".

z. p.