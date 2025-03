Ponte della Motta, c’è il bando per l’appalto

Ponte della Motta, pubblicato il bando per la realizzazione del progetto esecutivo. La Città metropolitana di Bologna ha pubblicato il bando per l’appalto dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e verifica della progettazione, relativamente alla ricostruzione del ponte della Motta, crollato a maggio 2023 sulla sp 6 Zenzalino tra i territori di Budrio e Molinella, a causa dell’alluvione.

Le proposte vanno presentate entro lunedì 12 maggio. Il finanziamento è stato definito nell’ordinanza 33 dell’1 ottobre 2024 del commissario straordinario, e permette di sviluppare gli ultimi, e più importanti, passaggi progettuali preliminari all’avvio dei lavori. Il nuovo codice degli appalti prevede infatti una serie di elaborati preliminari alla progettazione vera e propria che sono già stati completati dai tecnici interni e da professionisti esterni della Città metropolitana di Bologna. Il cronoprogramma prevede 4 mesi di tempo per lo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnica ed economica da sottoporre alla conferenza dei servizi, al termine della quale sono previsti altri 5 mesi per il progetto esecutivo e la successiva verifica e validazione.

"Bene la pubblicazione della gara di progettazione, che ci permetterà di uscire al più presto con la gara dei lavori – commenta Matteo Montanari, consigliere metropolitano delegato al coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione –. Stiamo chiedendo al commissario una mano sulle procedure per accelerare. Vogliamo dare risposte concrete ai cittadini, oggi penalizzati dall’attuale viabilità". "Una notizia importantissima per il nostro territorio, che si unisce a quella anticipata nell’assemblea pubblica dal presidente de Pascale che ha confermato la firma dell’intesa per l’ordinanza nella quale sono compresi i 37 milioni per la ricostruzione del ponte della Motta – commenta Debora Badiali, sindaca di Budrio –. Si tratta di un’infrastruttura fondamentale non sono per il Comune, ma per la viabilità di tutta l’area metropolitana, ora servono quindi procedure che escano dall’ordinario per poter velocizzare i tempi burocratici".

"Attendavamo da troppo tempo questa notizia, che siamo indubbiamente lieti di accogliere – commenta Bruno Bernardi, sindaco di Molinella –. Il nostro territorio soffre notevolmente l’interrotta viabilità. Speriamo che la progettazione definitiva e le attività preannunciate dalla Regione vadano a ridurre le tempistiche di realizzazione".

Zoe Pederzini