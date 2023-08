"Ponte della Motta, dicano se ci sono i soldi"

Dario Mantovani, sindaco Pd di Molinella, come procede il post alluvione? In Regione arriva lo staff tecnico del generale Figliuolo?

"Figliuolo è figura assolutamente stimabile, ma è uno di quegli sposalizi dove non conta tanto la persona, quanto la dote. La situazione è definita su alcune cose, decisamente incerta su altre".

Quali?

"La Regione ha anticipato i soldi per due interventi. Cinque milioni di euro per reimboccare l’Idice, più 28 milioni di euro per rifare gli argini. E queste sono le cose già cantierate. Poi ci sono le cose in discussione, come il Ponte della Motta".

A che punto siamo?

"Non si capisce se il governo finanzierà il rifacimento del ponte o meno. La competenza sarebbe della Città metropolitana, che però non è un ente che può avere da sola quella capacità economica. Servono 12 milioni di euro da Roma".

Lei quindi spera che si sbrighino con lo stanziamento di questi fondi. E’ il suo appello?

"In questi ultimi anni ho visto di tutto: killer psicopatici, pandemie, alluvioni, post sisma: crederò a quei soldi quando li vedrò. Spero che la certezza di averli arrivi il prima possibile, così guadagniamo tempo anticipando la fase progettuale. Il ponte sappiamo come deve essere fatto, perché tenga i carichi pesanti servono appoggi intermedi".

Paolo Rosato