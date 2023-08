"Ponte della Motta, dove sono finiti i soldi?" Il centrodestra contro la Città metropolitana

"Che fine ha fatto il Ponte della Motta?" Questo si chiede il consigliere metropolitano Diego Baccilieri, a due mesi dalle ultime comunicazioni della Città Metropolitana sul ponte provvisorio. A seguito dell’udienza conoscitiva, congiunta tra Comune e Città Metropolitana, in merito alla situazione dell’emergenza meteorologica e dei fatti alluvionali e franosi del mese di maggio, il capogruppo di Uniti per l’Alternativa, lamenta di non aver avuto riscontro alle sue richieste di chiarimenti sul finanziamento del ponte della Motta tra Budrio e Molinella.

"Ho evidenziato che un comunicato stampa di Città Metropolitana del 25 maggio indicava testualmente la prossima realizzazione di un ponte provvisorio, con costo stimato di quattro milioni di euro, ed ho chiesto a che punto fosse la progettazione e quando inizieranno e dureranno i lavori. Non ho avuto riscontri degni di sorta, se non vaghe ed incomplete risposte parziali, rinvianti ad altri livelli di governo ed approfondimenti tecnici - dichiara Baccilieri. Tali risorse - sottolinea - non risultano in nessun atto di Città Metropolitana e nessuno mi ha smentito, quindi viene da pensare che l’intervento non abbia, almeno ad oggi, copertura finanziaria. Non è che a Palazzo Malvezzi hanno cambiato idea e, dopo aver fatto la boutade per fare bella figura, oggi chiede questi fondi a Roma?".

A parlarne anche Marco Lisei, il senatore DI Fd’I: "La vicenda di Molinella dimostra tutta l’incapacità e la superficialità con la quale la Città Metropolitana sta affrontando l’alluvione. Aver rifiutato la soluzione veloce e pratica offerta dal Governo che avrebbe consentito ai cittadini, con la ripresa dell’inverno, di spostarsi agevolmente è stata una follia. Oggi scopriamo, poi, che la Città Metropolitana è al verde e con una retromarcia imbarazzante ha l’arroganza di chiedere soldi al Governo. Chiedano scusa ai cittadini di Molinella".

"Dopo un confronto con i Comuni -replica la Città metropolitana -sono emerse da parte degli enti locali tre esigenze: la rapidità dell’intervento, la necessità di un doppio senso di marcia e del transito dei mezzi pesanti. Questo ha comportato la necessità di optare per una struttura che fa aumentare i costi stimati da 4 a 12 milioni di euro. La Città metropolitana ha così inserito nell’ultima variazione di Bilancio 550mila euro, derivanti dall’avanzo disponibile, per finanziare un progetto di fattibilità. Entrambe le cifre sono state formalizzate alla Regione per essere inserite nella richiesta di risarcimento al Governo (i 550 mila euro entro 2023, e i 12 milioni entro il 2024). Appare dunque strano che qualcuno possa anche solo ipotizzare che la Città metropolitana possa utilizzare risorse proprie, quando è il Governo che dovrebbe farsene carico. Fino a oggi la Città metropolitana ha anticipato spese urgenti per 13 milioni, ma entro il 2024 ne servono 142. Stiamo finanziando al limite delle nostre possibilità".

