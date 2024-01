"Ponte della Motta, il governo ha già stanziato 12 milioni"

Trasparenza. La invoca Diego Baccilieri, consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia, in merito al Ponte della Motta, al confine tra Budrio e Molinella, crollato a maggio sotto la violenza dell’alluvione. Ora che è stato annunciato ufficialmente che la Città Metropolitana, ente proprietario della Zenzalino dove sorgeva l’infrastruttura, procederà per la strada di un progetto definitivo da 27 milioni di euro, Baccilieri chiede chiarezza e trasparenza: "Ho depositato richiesta di udienza conoscitiva sullo stato dell’arte della progettazione e futura realizzazione del ponte della Motta, e richiedo fin da subito massima trasparenza sulle ipotesi progettuali, sul quadro economico-finanziario e sulle tempistiche di realizzazione, ricordando che l’opera ha ottenuto il finanziamento governativo di ben 12 milioni di euro da parte della struttura commissariale alla ricostruzione".

In merito si esprime anche la consigliera regionale FdI Marta Evangelisti: "Manterremo alta l’attenzione e il nostro impegno per la celere ricostruzione del Ponte della Motta affinché, invece di dichiarazioni spot, i cittadini abbiano presto risposte concrete, considerato il notevole lasso di tempo già trascorso, i 12 milioni di euro messi a disposizione da tempo dal Governo sulla base delle prime richieste e l’imminente scadenza di marzo, termine entro cui la struttura commissariale dovrà definite quali opere entreranno nei progetti speciali. Comprendiamo le imminenti campagne elettorali, ma occorrerebbe parlare meno e agire di più, soprattutto quando si tratta di infrastrutture fondamentali per la vita dei territori".