Ponte di Ferragosto in compagnia del Carlino

Cronaca
CronacaPonte di Ferragosto in compagnia del Carlino
15 ago 2025
FEDERICA GIERI SAMOGGIA
Ecco tutte le edicole che rimarranno aperte in città anche questa domenica: l’elenco completo quartiere per quartiere

L’informazione non va in vacanza neppure nel weekend di Ferragosto. E anche questa domenica, nel fine settimana simbolo delle ferie estive, sono molte le edicole che restano aperte in città dove poter trovare il Carlino. Attività pronte a fornire un servizio ai lettori che restano sotto le Torri, per restare sempre aggiornati sulla politica, sulla cronaca locale, sui nuovi e vecchi cantieri in città, sul calciomercato del Bologna e su tutte le piccole e grandi cose che accadono, ogni giorno, sotto alle Torri. Per agevolare i nostri lettori, forniamo di seguito l’elenco di tutti gli esercizi che saranno aperti domenica 17 agosto.

Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service Srl – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Maggiore 2/2-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini; piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina; piazza dell’Unità 1, Bertoncello Laura; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; Strada Maggiore 3/2-A, Sdt; via A. Ponchielli 11, Gd Media Service Srl – Coop; via Andrea Costa 156, Gd Media Service Srl – Coop; via Andrea Costa 204, He Davide; via Arno 13, Edicola Quadrifoglio di Zannini.

Via Benedetto Marcello 9, Dinga; via Battindarno 135/A, De Maria Giacomo; via Bentini 2/T, Alberghini Daniela; via Beverara 93/B, Demaria Silvia; via Ca’ Bianca 3, Fiorini Simone; viale Tito Carnacini 27, Gd Media Service Srl – Coop; via Corticella 78, Gd Media Service Srl – Pam; via Cracovia 2/A, Bollini Massimo; via Cristoforo Colombo 4, Gd Media Service Srl – Navile; via Dei Mille 1, Giulia e C.; via Della Pietra 8/A, L’Angolo Della Foto; via Dell’Arcoveggio 5, La Tabaccheria di Salvati; via Delle Armi 12, Gd Media Service Srl – Eurospar; via Delle Lame 37/C-D, Edicola Lame.

Via Dell’Industria, Gd Media Service Srl – Interspar; via G. Di Vittorio 4, Gd Media Service Srl – Eurospar; via Don Sturzo 23/C, Tabaccheria Alan & Jane; via Marco Emilio Lepido, Gd Media Service Srl – Ipercoop; via Enrico Mattei 24, Dream di Paganelli D.; via Emilia Ponente 18, Il Ditino; via Emilia Levante 6/5, Bologna Est; via Emilia Ponente 72, Gd Media Service Srl – Esselunga; via G. Massarenti 102/2-A, Edicola Il Buongiorno; via G. Marconi 28/A, Gd Media Service Srl – Pam; via Guerrazzi 25/E, Colgra; via Indipendenza 2, La Notizia Che Fa Centro; via Irnerio 48, Mazzoni Davide; via Larga 10, Gd Media Service Srl – Conad; viale Lenin, Gd Media Service Srl – Esselunga; via Marco Polo 3, Gd Media Service Srl – Ipercoop: via Pratello 68/A, Lino’s; via Sabotino 8, Il Folletto; via San Donato 151/A, Edicola Girotti Graziano; via San Donato 68/3-A, San Donato 68; via Sant’Isaia 67/2, Equipe 2002 Srl Conad City; via Speranza 52/A, Le Rondini; via Stalingrado, Gd Media Service Srl – Eurospar; via Stalingrado 154/A, Edicola Dozza di Romagnoli; via Timavo angolo via Gorizia, Romano Massimiliano; via Toscana 30, Le News di Manu&Ale; via Triumvirato 34/C, Edicola Birra; via Triumvirato 84,Gd Media Service Srl - Carrefour.

