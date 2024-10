Ponte di Ognissanti: gli orari dei cimiteri e dell’Ufficio Servizi

Chiusi per il ponte uffici e biblioteche del Comune di Castel San Pietro Terme e anche gli uffici di Solaris nella sede di via Oberdan 10/11.

In occasione della Commemorazione dei Defunti, Solaris, gestore dei cimiteri per l’Amministrazione Comunale, informa che venerdì e sabato sarà aperto esclusivamente l’Ufficio Servizi Cimiteriali, all’interno del cimitero del capoluogo, dalle 8,30 alle 12,30, orario in cui sarà raggiungibile telefonicamente al 349 2730591. Si potranno richiedere informazioni sui lavori ordinari e straordinari di esumazione ed estumulazione e assolvere al canone annuale per le luci votive. Con l’entrata in vigore dell’ora solare, dalla scorsa domenica i cimiteri comunali si possono visitare negli orari invernali: quello del capoluogo dalle ore 8 alle 17 e gli altri (Molino Nuovo, Poggio Grande, Gaiana e Varignana) dalle 7,30 alle 17.