Ponte di Ognissanti, i turisti assaltano la città: quasi tutto pieno

In occasione del ponte di Ognissanti, in Emilia-Romagna "l’occupazione delle camere arriverà al 72 per cento". E a Bologna, secondo le prospettive, questi numeri saranno addirittura superati. È questo lo scenario che emerge da un’indagine condotta dal Cst (Centro Studi Turistici) per Assoturismo Confesercenti, che vede il capoluogo emiliano in testa tra le città d’arte preferite da turisti italiani e stranieri. "I dati riguardo le prenotazioni nella nostra città e nelle città d’arte dell’Emilia-Romagna sono confortanti – rivela Massimo Zucchini, Presidente di Confesercenti Bologna –. L’attivismo dell’Aeroporto Marconi e le tante iniziative in programma sotto le due Torri attirano sempre più turisti, soprattutto stranieri, a Bologna e provincia. Sono segnali importanti sull’andamento del turismo e sulla capacità delle strutture ricettive bolognesi, come della sterminata rete di pubblici esercizi capaci di accogliere le carovane di gruppi turistici affascinati da San Petronio come dalle Due Torri o dall’Archiginnasio". Dati che fanno ben sperare. E che confermerebbero, in questo caso, un trend positivo: già lo scorso week-end sono stanti tantissimi, infatti, i visitatori curiosi di scoprire la città felsinea. "Arriviamo da un fine settimana molto positivo, perché la fiera delle auto e delle moto d’epoca ha portato un aumento significativo delle presenze sulla nostra città, così come la StraBologna. Bologna si conferma una città d’arte estremamente interessante – conferma il direttore generale di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli - e anche la mostra del Guercino ha attirato un grande numero di visitatori. Un week-end, dunque, che ha portato risultati significativi anche per gli alberghi, il commercio e i ristoranti. Ora indirizzeremo lo sguardo verso il ponte dell’uno novembre, dove osserveremo con grande attenzione anche le prenotazioni last minute".

g.d.c.